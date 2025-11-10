पालतू जानवर के तौर पर रखा है कछुआ तो न करें ये 5 गलतियां

कछुआ एक शांत और प्यारा पालतू जानवर हो सकता है, लेकिन इसे सही तरीके से पालना जरूरी है। अक्सर नए मालिक कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे कछुए की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी ही सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपको करने से बचना चाहिए ताकि आपका कछुआ स्वस्थ और खुश रहे। इन गलतियों को समझकर आप अपने कछुए का सही तरीके से ख्याल रख सकते हैं।

#1 गलत खान-पान देना कछुए के लिए सही खाना देना बहुत जरूरी है। कई लोग अपने कछुए को वही खाना देते हैं, जो वे खुद खाते हैं जैसे ब्रेड या पिज्जा, लेकिन यह गलत है। कछुए को हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और विशेष कछुए के लिए बना खाना देना चाहिए जो उनकी सेहत के लिए बेहतर होता है। इसके अलावा पानी की मात्रा का भी ध्यान रखें ताकि उनका पाचन सही रहे और वे स्वस्थ रहें।

#2 पर्याप्त रोशनी न देना कछुए को स्वस्थ रखने के लिए विशेष प्रकार की रोशनी बहुत जरूरी होती है। यह रोशनी उनके हड्डियों के विकास और पाचन के लिए अहम होती है। अगर आपके कछुए को पर्याप्त रोशनी नहीं मिलती तो उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि उनके टैंक में सही प्रकार की रोशनी हो ताकि वे पूरी तरह से स्वस्थ रहें और उनका विकास सही तरीके से हो सके।

#3 पानी की कमी कई लोग सोचते हैं कि कछुए को पानी की जरूरत कम होती है, लेकिन यह सच नहीं है। कछुए के टैंक में पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए ताकि वे उसमें तैर सकें और अपनी त्वचा को नम रख सकें। इसके अलावा पानी के स्तर को सही बनाए रखना भी जरूरी होता है ताकि वे आराम महसूस करें और स्वस्थ रहें। ध्यान रखें कि पानी साफ और ताजा होना चाहिए ताकि उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़े।

#4 गर्म वातावरण बनाना कछुए को एक स्थिर तापमान पर रखना बहुत जरूरी होता है। अगर उनका वातावरण बहुत ज्यादा गर्म या ठंडा होगा तो इससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए अपने कछुए के टैंक में तापमान को नियंत्रित रखें ताकि वे आराम महसूस करें और स्वस्थ रहें। इसके लिए आप हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उनके लिए उपयुक्त हो। साथ ही नियमित रूप से तापमान की जांच करना न भूलें।