अपने कुत्ते के लिए खरीद रहे हैं शैंपू? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

कुत्तों के लिए सही शैंपू चुनना बहुत जरूरी है। गलत शैंपू से उनकी त्वचा और बालों पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप अपने कुत्ते के लिए शैंपू खरीदें तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस लेख में हम आपको पांच ऐसी जरूरी बातें बताएंगे, जिनसे आप अपने कुत्ते के लिए सही शैंपू चुन सकते हैं और उनकी त्वचा और बालों को स्वस्थ रख सकते हैं।

#1 प्राकृतिक सामग्री का चयन करें कुत्तों के लिए हमेशा प्राकृतिक चीजों वाला शैंपू चुनें। इसमें प्राकृतिक तत्व जैसे एलोवेरा, नारियल तेल, नीम तेल आदि होने चाहिए। ये तत्व न केवल उनकी त्वचा को पोषण देते हैं बल्कि उन्हें हानिकारक रसायनों से भी बचाते हैं। प्राकृतिक शैंपू से कुत्ते की त्वचा को ताजगी मिलती है और उनके बाल भी मुलायम बने रहते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक चीजों से कुत्ते का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और उन्हें किसी प्रकार की एलर्जी का खतरा नहीं रहता।

#2 बिना सल्फेट और पैराबेन वाला शैंपू खरीदें सल्फेट और पैराबेन ऐसे रसायन होते हैं, जो कुत्तों के शैंपू में मिलाए जाते हैं ताकि उनकी सफाई बेहतर हो सके। हालांकि ये रसायन उनकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं इसलिए बिना सल्फेट और पैराबेन वाला शैंपू ही खरीदें। यह शैंपू उनकी त्वचा को कोमल रखता है और किसी प्रकार की जलन या खुजली का कारण नहीं बनता। इसके अलावा यह उनके बालों को भी मुलायम बनाता है और उन्हें हानिकारक रसायनों से बचाता है।

#3 उम्र और नस्ल का ध्यान रखें कुत्ते की उम्र और नस्ल के अनुसार शैंपू चुनना जरूरी है। छोटे पिल्लों के लिए अलग शैंपू होता है, जो उनकी नाजुक त्वचा को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, वहीं बड़े कुत्तों और अलग-अलग नस्लों के लिए भी विशेष प्रकार के शैंपू उपलब्ध होते हैं, जो उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। इसके अलावा नस्ल विशेषताओं के अनुसार बालों की देखभाल करने वाले तत्व भी शामिल होते हैं, जिससे उनके बालों की गुणवत्ता बनी रहती है।

#4 खुशबूदार या फ्लेवर वाले शैंपू न चुनें कई बार बाजार में खुशबूदार या फ्लेवर वाले शैंपू मिलते हैं, जो आकर्षक लगते हैं लेकिन ये कुत्तों की त्वचा पर बुरा असर डाल सकते हैं। इनमें मौजूद कृत्रिम सुगंध और अन्य रसायन उनकी त्वचा को रूखा बना सकते हैं या एलर्जी का कारण बन सकते हैं। बेहतर होगा कि आप ऐसे शैंपू न खरीदें और हमेशा प्राकृतिक सामग्री वाले शैंपू ही चुनें ताकि आपके कुत्ते की त्वचा और बालों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे।