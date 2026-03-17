रात के समय चेहरे पर लगाएं ये 5 फेस मास्क, सुबह लगेगा चेहरा चमकदार

रात के समय त्वचा की देखभाल करना बहुत जरूरी है। दिनभर की थकान और प्रदूषण के कारण त्वचा को खास देखभाल की जरूरत होती है। रात में सोते समय त्वचा अपने आप को ठीक करती है और अगर आप रात में फेस मास्क लगाते हैं तो आपकी त्वचा को पोषण मिलता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे फेस मास्क की रेसिपी बताते हैं, जो रात में लगाने से चेहरे को चमकदार बनाएंगे।

#1 शहद और नींबू का फेस मास्क सामग्री: एक चम्मच शहद और एक चम्मच नींबू का रस। फेस मास्क बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: एक कटोरी में शहद और नींबू का रस मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट के बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। यह फेस मास्क त्वचा को नमी देने के साथ उसे साफ और चमकदार बनाता है। नींबू के विटामिन-C से झुर्रियां कम होती हैं, जबकि शहद त्वचा को मुलायम बनाता है।

#2 एलोवेरा जेल और गुलाब जल का फेस मास्क सामग्री: दो चम्मच एलोवेरा जेल और एक चम्मच गुलाब जल। फेस मास्क बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: एक कटोरी में एलोवेरा जेल और गुलाब जल मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और रातभर छोड़ दें। सुबह उठकर चेहरे को साफ पानी से धो लें। यह फेस मास्क त्वचा को हाइड्रेट करता है और उसे ताजगी देता है। एलोवेरा जेल में मौजूद पोषक तत्व त्वचा को पोषण देते हैं, जिससे चेहरा मुलायम और निखरा हुआ दिखता है।

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#3 मुल्तानी मिट्टी और दही का फेस मास्क सामग्री: दो चम्मच मुल्तानी मिट्टी और एक चम्मच दही। फेस मास्क बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: एक कटोरी में मुल्तानी मिट्टी और दही मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें, फिर इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें। सूखने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। यह त्वचा की गहराई तक जाकर उसे साफ करता है और मुलायम बनाता है। मुल्तानी मिट्टी मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाकर त्वचा को चमकदार बनाती है।

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#4 नारियल तेल और चायपत्ती का फेस मास्क सामग्री: एक चम्मच नारियल तेल और एक चम्मच चायपत्ती का अर्क। फेस मास्क बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: एक कटोरी में नारियल तेल और चायपत्ती का अर्क मिलाएं, फिर इस मिश्रण को रातभर चेहरे पर लगाकर छोड़ दें। सुबह उठकर चेहरे को साफ पानी से धो लें। यह त्वचा को पोषण देता है और उसे मुलायम बनाता है। नारियल तेल की मॉइस्चराइजिंग गुण त्वचा को नमी देते हैं, जबकि चायपत्ती का अर्क एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करता है।