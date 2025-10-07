5 दिनों तक चलता है दिवाली का जश्न, जानिए हर पर्व का महत्व और तारीख

दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी, जिसका जश्न 5 दिन तक चलता है। यह भारत का सबसे बड़ा पर्व होता है, जो अपने साथ धन, वैभव, सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और समापन भाई दूज पर होता है। यह सालभर का सबसे खुशहाल और खूबसूरत समय होता है। आइए द्रिक पंचांग के अनुसार सभी त्योहारों की सही तारीख, कहानी और महत्व जानते हैं।

#1 किस दिन मनाया जाएगा धनतेरस? दिवाली का जश्न धनतेरस से शुरू होता है, जो इस साल 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस पर्व पर मां लक्ष्मी, धन्वंतरि जी और कुबेर जी का पूजन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि और देवी लक्ष्मी प्रकट हुए थे। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन और हीरे जैसी नई वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। इस साल धनतेरस की पूजा का मुहूर्त शाम 7:16 से लेकर रात 8:20 तक रहेगा।

#2 कब है छोटी दिवाली? धनतेरस की पूजा के अगले दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है, जिसकी तारीख 19 अक्टूबर है। इस त्योहार को नरक चतुर्दशी नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, इसी दिन भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था। इस दिन घर में 5 दिये जलाए जाते हैं, जिन्हें रसोई, मंदिर, दरवाजे और पीपल के पेड़ के पास रखा जाता है। छोटी दिवाली पर यमराज की पूजा होती है, जिससे अकाल मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है।

#3 दिवाली की तारीख और शुभ मुहूर्त दिवाली इस उत्सव का सबसे अहम दिन है, जो अधर्म पर धर्म की विजय का जश्न है। इस साल यह पर्व 20 अक्टूबर को पड़ रहा है, जिसका मुहूर्त शाम 7:08 से लेकर 8:18 तक रहेगा। यह त्योहार भगवान राम और माता सीता के रावण का वध करने और वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन सभी के घरों में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है और दीप जलाए जाते हैं।

#4 किस दिन होगी गोवर्धन पूजा? दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा पड़ेगी, जिसे अन्नकूट उत्सव कहते हैं। इस साल यह पूजा 22 अक्टूबर को होगी। मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र देव के प्रकोप से गांववासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उंगली पर उठाया था। इसकी शुरुआत 21 अक्टूबर को शाम 5:54 से होगी और 22 अक्टूबर को रात 8:16 बजे यह समाप्त होगा। गोवर्धन पूजा का मुहूर्त सुबह 6:26 से 8:42 बजे तक और शाम 3:29 से 5:44 बजे तक है।