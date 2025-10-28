दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण से आंखों को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के कारण कई लोग आंखों की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि आंखों में जलन होने लगती है। हालांकि, अगर कुछ सावधानियां बरती जाएं तो इस समस्या से बचा जा सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं।

#1 घर से बाहर निकलते समय आंखों को ढककर रखें घर से बाहर निकलते समय अपने चेहरे के साथ-साथ आंखों को भी किसी चीज से ढककर रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप किसी बड़े आकार के काले चश्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास चश्मे हैं तो उन्हें घर से बाहर निकलने से पहले जरूर पहन लें। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो आंखों को ढकने के लिए धूप के चश्मे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

#2 एयर प्यूरीफायर लगाएं घर में एयर प्यूरीफायर लगाने से हवा के प्रदूषण को कम किया जा सकता है और इससे आंखों की जलन की समस्या भी कम हो सकती है। यह उपकरण हवा में मौजूद गंदगी को फिल्टर कर उसे साफ कर देता है, जिससे आंखों को सुकून मिलता है। इसके अतिरिक्त आप घर में लगे पर्दों को भी गीला कर सकते हैं क्योंकि इससे भी आंखों को आराम मिल सकता है।

#3 आंखों को बार-बार पोंछने से बचें अगर आंखों में जलन हो रही है तो उन्हें बार-बार पोंछने से बचें क्योंकि ऐसा करने से जलन और भी बढ़ सकती है। जब भी आपको आंखों में जलन महसूस हो तो उन्हें हल्के हाथों से थपथपाएं या फिर किसी ठंडे पानी से धोएं। इससे आंखों को आराम मिलेगा और जलन कम होगी। इसके अलावा आंखों को बार-बार पोंछने से उनकी नाजुक त्वचा पर रगड़ के कारण लालिमा भी हो सकती है।

#4 आई ड्रॉप का करें इस्तेमाल आंखों में जलन होने पर आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है। ये आई ड्रॉप आंखों को नमी देने में मदद करती हैं और उनमें नमी बनाए रखती हैं। इसके अलावा ये आई ड्रॉप आंखों की सूजन को भी कम करती हैं और उन्हें आराम देती हैं। जब भी आपको धुंध से प्रभावित इलाके में जाना हो तो उससे पहले अपनी आंखों में आई ड्रॉप डाल लें।