सर्दियों के दौरान इस तरह से करें एलोवेरा के पौधे की देखभाल, मिलेगा भरपूर लाभ
क्या है खबर?
एलोवेरा का पौधा न केवल घर की सजावट के लिए अच्छा है, बल्कि यह कई औषधीय गुणों से भी भरपूर है। सर्दियों में इस पौधे की देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ठंडे मौसम में पौधे की बढ़त धीमी हो जाती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिससे आप अपने एलोवेरा के पौधे को सर्दियों में भी स्वस्थ रख सकते हैं।
#1
सही जगह चुनें
एलोवेरा के पौधे को सर्दियों में ऐसे स्थान पर रखें, जहां उसे पर्याप्त रोशनी मिले, लेकिन सीधे सूरज की किरणें न पड़ें। सुबह की धूप सबसे अच्छी होती है क्योंकि यह पौधे को गर्मी भी देती है और उसे जलने से भी बचाती है। अगर आपके पास ऐसा कोई स्थान नहीं है तो आप कृत्रिम रोशनी का उपयोग कर सकते हैं, जिससे पौधे को पर्याप्त रोशनी मिलेगी।
#2
पानी देने का तरीका बदलें
सर्दियों में एलोवेरा के पौधे को पानी देने का तरीका भी बदलना चाहिए। इस मौसम में पौधे की जड़ें धीमी गति से बढ़ती हैं इसलिए उन्हें अधिक पानी देने की जरूरत नहीं होती। हफ्ते में एक बार हल्का पानी देना ही पर्याप्त होगा। इससे पौधा स्वस्थ रहेगा और उसकी बढ़त भी अच्छी होगी। ध्यान रखें कि पानी देने का तरीका ऐसा हो कि पौधे की पत्तियों पर अधिक पानी न पड़े।
#3
खाद का उपयोग करें
एलोवेरा के पौधे को स्वस्थ रखने के लिए समय-समय पर खाद का उपयोग करना जरूरी है। सर्दियों में प्राकृतिक खाद सबसे अच्छा विकल्प होता है क्योंकि यह पौधे को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। आप सप्ताह में एक बार पौधे के चारों ओर हल्की मिट्टी खोदकर प्राकृतिक खाद डाल सकते हैं। इससे पौधे की जड़ें मजबूत होंगी और वह बेहतर तरीके से बढ़ेगा। प्राकृतिक खाद का उपयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता भी सुधरती है।
#4
नियमित रूप से छंटाई करें
पौधे की नियमित छंटाई करना बहुत जरूरी होता है ताकि उसमें नई पत्तियां निकल सकें और पुरानी सूखी पत्तियों को हटाना न भूलें। इससे न केवल पौधे की सुंदरता बढ़ती है बल्कि उसकी बढ़त भी बेहतर होती है। एलोवेरा का पौधा बहुत मजबूत होता है इसलिए उसे काटने से कोई नुकसान नहीं होगा। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने एलोवेरा के पौधे को सर्दियों में भी स्वस्थ रख सकते हैं।