कोपेनहेगन में हैं कई खूबसूरत साइकिल राइडिंग ट्रेल्स, एक बार जरूर करें इनका रुख

डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को दुनिया की सबसे साइकिल अनुकूल जगहों में से एक माना जाता है। यहां की सड़कों पर आप आसानी से साइकिल चला सकते हैं और यह पर्यटकों के लिए भी एक शानदार अनुभव हो सकता है। कोपेनहेगन में कई ऐसे साइकिल राइडिंग ट्रेल्स हैं, जो न केवल आपको शहर की सुंदरता दिखाएंगे, बल्कि आपको प्राकृतिक नजारों का आनंद लेने का भी मौका देंगे। आइए 5 बेहतरीन साइकिल राइडिंग ट्रेल्स के बारे में जानें।

#1 नोर्रे ब्रू नोर्रे ब्रू कोपेनहेगन का एक प्रमुख साइकिल राइडिंग मार्ग है, जो आपको शहर के नए और आधुनिक हिस्सों से गुजरने का मौका देगा। यह लगभग 5 किलोमीटर लंबा है और इसमें कई कैफे, दुकानें और कला की जगहें मौजूद हैं। यहां आप स्थानीय लोगों की दिनचर्या को करीब से देख सकते हैं और उनकी संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा यहां की सड़कों पर साइकिल चलाना बहुत सुरक्षित भी है।

#2 फ्रीटाउन क्रिस्टियनिया फ्रीटाउन क्रिस्टियनिया कोपेनहेगन का एक अनोखा स्थान है, जिसे 'फ्री सिटी' भी कहा जाता है। यह जगह अपने रंग-बिरंगे घरों, कला कार्यों और स्वतंत्रता प्रेमियों के लिए मशहूर है। यहां की गलियों में साइकिल चलाना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है, क्योंकि इसके दौरान आपको यहां की अनोखी संस्कृति और जीवनशैली को देखने का मौका मिलेगा। फ्रीटाउन क्रिस्टियनिया में साइकिल चलाते समय आप स्थानीय लोगों से बातचीत भी कर सकेंगे।

Advertisement

#3 लंगबोर्ग ब्रिज लंगबोर्ग ब्रिज कोपेनहेगन का एक महत्वपूर्ण साइकिल राइडिंग मार्ग है, जो 2 हिस्सों को जोड़ता है। यह पुल नॉर्रे ब्रू और वेस्टर्ब्रो के बीच स्थित है। यहां साइकिल चलाते समय आपको पानी के किनारे के सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। इस पुल पर चलना अपने आप में एक अलग अनुभव है, क्योंकि यहां से गुजरते हुए आपको शहर की सुंदरता का आनंद मिल सकता है। यह जगह फोटो खींचने के लिए भी बेहतरीन है।

Advertisement

#4 ओस्टेरब्रो ओस्टेरब्रो कोपेनहेगन का एक प्रमुख आवासीय क्षेत्र है, जहां आप साइकिल चलाते हुए शहर की सुंदर इमारतें देख सकते हैं। इस क्षेत्र में कई बगीचे भी हैं, जहां आप आराम कर सकते हैं या पिकनिक मना सकते हैं। यहां की सड़कों पर साइकिल चलाना बहुत सुरक्षित है, क्योंकि यहां विशेष रूप से साइकिल ट्रैक बनाए गए हैं। ओस्टेरब्रो में साइकिल चलाते समय आपको स्थानीय लोगों की दिनचर्या को देखने का अनुभव भी मिलेगा।