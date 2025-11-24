कूर्ग या मुन्नार? दोनों पहाड़ी क्षेत्रों में से किसे चुनना है बेहतर? जानिए

कर्नाटक में स्थित कूर्ग और केरल में बसा मुन्नार दो खूबसूरत पहाड़ी स्थल हैं, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए जाने जाते हैं। ये दोनों जगहें हनीमून मनाने वाले जोड़ों से लेकर परिवार संग छुट्टियां बिताने वालों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। हालांकि, इन दोनों पहाड़ी क्षेत्रों में से किसी एक को चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आइए जानते हैं कि कूर्ग और मुन्नार में से किसे चुनना ज्यादा बेहतर है।

#1 कूर्ग और मुन्नार की यात्रा का खर्च यात्रा का खर्च हमेशा आपकी यात्रा को प्रभावित करता है। अगर आप कूर्ग की यात्रा करते हैं तो यहां पर आपको एक दिन का खर्च लगभग 2,000 से 4,000 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ सकता है। इसमें होटल, भोजन, स्थानीय परिवहन और पर्यटन स्थलों के प्रवेश शुल्क शामिल हैं। दूसरी ओर, मुन्नार की यात्रा का खर्च भी लगभग ऐसा ही है, लेकिन यहां पर आपको एक दिन का खर्च 2,500 से 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ सकता है।

#2 कूर्ग और मुन्नार में घूमने के लिए लोकप्रिय स्थान कूर्ग में एबी फॉल्स, नक्षत्र वाटिका, हुम्बरी फॉल्स, बारापोल नदी, तेरिकेरी होमस्टे, मल्लमादी व्यू पॉइंट, इरुप्पु फॉल्स, रजासन झील, कूर्ग टाइगर रिजर्व, नागरहोल नेशनल पार्क, बाला पोरा झरना, हांडीगिरी व्यू पॉइंट और शिवानंदा लेआउट आदि स्थान शामिल हैं। वहीं मुन्नार में अटुकल वाटरफॉल्स, लिटिल अटुकल वाटरफॉल्स, मट्टुपेट्टी डैम, केरी वाटरफॉल्स, चिन्नकनाल वाटरफॉल्स, अनामुडी पीक, अनामुडी व्यू पॉइंट, पेरियाल झील, पेरियाल वाइल्डलाइफ सेंचुरी, मट्टुपेट्टी डैम आदि को देखा जा सकता है।

#3 कूर्ग और मुन्नार के लिए सबसे अच्छा समय कूर्ग जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी तक होता है। इस दौरान यहां का मौसम सुहावना रहता है और आप कई रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। दूसरी ओर, मुन्नार जाने के लिए भी यही समय सबसे अच्छा है। यहां के मौसम में ठंडक बनी रहती है और बारिश का खतरा भी कम रहता है। इस समय आप इन दोनों जगहों पर अपने परिवार या दोस्तों के साथ बेहतरीन समय व्यतीत कर सकते हैं।

#4 कूर्ग और मुन्नार में रहने की व्यवस्था कूर्ग में आपको कई तरह के होटल, रिसॉर्ट और होमस्टे मिल जाएंगे, जो आपकी बजट के अनुसार होंगे। यहां के होमस्टे और रिसॉर्ट्स में रहने पर आप स्थानीय जीवनशैली को करीब से जान सकते हैं। वहीं मुन्नार में भी रहने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। यहां के होमस्टे और रिसॉर्ट्स में रहकर आप यहां के स्थानीय खाने का स्वाद ले सकते हैं और इस क्षेत्र की संस्कृति को करीब से देख सकते हैं।