बालों को स्टाइल करते समय न करें ये गलतियां, बिगड़ सकता है लुक

बालों को संवारते समय महिलाएं कई छोटी-छोटी गलतियां कर बैठती हैं, जो उनके लुक को बिगाड़ सकती हैं। इन गलतियों के कारण बालों की चमक कम हो सकती है और उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे बचना चाहिए ताकि आपके बाल हमेशा खूबसूरत और स्वस्थ बने रहें। इन टिप्स को अपनाकर आप अपने बालों को बेहतर बना सकती हैं।

#1 गीले बालों पर स्टाइलिंग करना गीले बालों पर स्टाइलिंग करना एक आम गलती है, जिसे हर महिला करती है। गीले बालों पर हेयरस्टाइलिंग करने से बाल कमजोर हो जाते हैं और उनके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। हमेशा बालों को थोड़ा सूखने के बाद ही किसी भी हेयरस्टाइल का प्रयोग करें। इससे आपके बाल स्वस्थ रहेंगे और उनकी चमक भी बरकरार रहेगी। इसके अलावा गीले बालों पर हेयरस्टाइलिंग करने से बालों की प्राकृतिक नमी भी बनी रहती है।

#2 हीट प्रोटेक्टेंट का इस्तेमाल न करना हीट टूल्स का इस्तेमाल करते समय हीट प्रोटेक्टेंट लगाना बहुत जरूरी है। बिना हीट प्रोटेक्टेंट के हीट टूल्स का इस्तेमाल करने से बालों की चमक कम हो जाती है और वे कमजोर होकर टूटने लगते हैं। हीट प्रोटेक्टेंट आपके बालों को हीट से बचाता है और उन्हें स्वस्थ बनाए रखता है। इसलिए हर बार हीट टूल्स का इस्तेमाल करने से पहले अपने बालों पर हीट प्रोटेक्टेंट जरूर लगाएं ताकि आपके बाल सुरक्षित रहें और उनकी चमक बरकरार रहे।

#3 सही कंघी का चयन न करना बालों को संवारने के लिए सही कंघी का चुनाव करना बहुत जरूरी है। अक्सर महिलाएं गलत कंघी का इस्तेमाल कर लेती हैं, जिससे बाल उलझ जाते हैं और उनके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। मुलायम ब्रिसल वाली कंघी का इस्तेमाल करें ताकि आपके बाल आसानी से संवर सकें और उनकी चमक भी बनी रहे। इसके अलावा कंघी करते समय हल्के हाथों से करें ताकि आपके बाल सुरक्षित रहें और उनकी प्राकृतिक नमी भी बरकरार रहे।