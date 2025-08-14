धोती से लेकर लहंगा-चोली तक: 5 स्वदेशी परिधान जो हैं खास

भारत विविधता से भरा देश है और यहां के कपड़े भी इसकी झलक दिखाते हैं। पारंपरिक कपड़े न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि संस्कृति और विरासत को भी दर्शाते हैं। आज हम आपको पांच ऐसे स्वदेशी परिधानों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो न केवल सुंदर दिखते हैं, बल्कि आरामदायक भी होते हैं। इन कपड़ों को पहनकर आप भारतीय संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं और हर मौके पर खास दिख सकते हैं।

#1 धोती धोती एक पारंपरिक पुरुष परिधान है, जो पूरे भारत में लोकप्रिय है। यह आमतौर पर सूती होती है और गर्मियों में बहुत आरामदायक होती है। धोती को अलग-अलग तरीकों से बांधा जा सकता है, जिससे आप इसे अपने अंदाज़ के अनुसार ढाल सकते हैं। इसे आप किसी भी साधारण कुर्ते के साथ पहन सकते हैं और यह लुक को खास बनाता है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर धोती पहनना बहुत शुभ माना जाता है।

#2 साड़ी साड़ी भारतीय महिलाओं का सबसे प्राचीन और सुंदर परिधान है। यह लगभग हर उम्र की महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। साड़ी की लंबाई आमतौर पर 5 से 9 मीटर होती है और इसे कई तरीकों से पहना जा सकता है। बनारसी, कांजीवरम, पटोला जैसी साड़ियों में कढ़ाई और डिजाइन बहुत खूबसूरत होते हैं। इन साड़ियों को त्योहारों, शादी-ब्याह और अन्य खास मौकों पर पहना जाता है। साड़ी पहनने से महिला का लुक बहुत आकर्षक लगता है।

#3 कुर्ता कुर्ता एक पारंपरिक पुरुष परिधान है, जो आरामदायक होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी होता है। कुर्ता को जींस या धोती दोनों के साथ पहना जा सकता है, जिससे यह हर मौके पर उपयुक्त लगता है। रंग-बिरंगे कुर्ते विशेष रूप से त्योहारों और उत्सवों में बहुत पसंद किए जाते हैं। इसके अलावा आप कुर्ते पर हल्की कढ़ाई या प्रिंट्स भी आजमा सकते हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं।

#4 सलवार-कमीज सलवार-कमीज भारतीय महिलाओं के लिए रोजमर्रा के उपयोग का एक लोकप्रिय परिधान है। यह पोशाक न केवल आरामदायक होती है बल्कि इसे अलग-अलग रंगों और डिजाइनों में पाया जा सकता है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर भी सलवार-कमीज पहनना बहुत पसंद किया जाता है। इसके अलावा आप इसे शादी-ब्याह और अन्य खास मौकों पर भी पहन सकती हैं। अब बाजार में कई तरह के रंग और डिजाइन में सलवार-कमीज मिलती हैं।