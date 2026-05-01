फ्रिज की सफाई करना है आसान, बस अपनाएं ये 5 तरीके

फ्रिज की सफाई करना एक जरूरी काम है, लेकिन कई लोग इसे टालते रहते हैं। इस काम को आसान और प्रभावी बनाने के लिए कुछ सरल तरीके अपनाए जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने फ्रिज को साफ-सुथरा और ताजा रख सकते हैं। इन सुझावों की मदद से आप न केवल अपने फ्रिज को साफ रख पाएंगे, बल्कि उसकी उम्र भी बढ़ा सकते हैं।

#1 बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल फ्रिज की गंध दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक छोटी चम्मच बेकिंग सोडा को फ्रिज के किसी कोने में रख दें। यह गंध को सोख लेगा और आपके फ्रिज को ताजा बनाए रखेगा। अगर आपके फ्रिज में कोई दाग या चिपचिपाहट हो तो आप बेकिंग सोडा और पानी का घोल बनाकर उसे उस जगह पर लगाएं, फिर एक घंटे बाद साफ कर दें। इससे दाग हट जाएंगे।

#2 सिरका आएगा काम फ्रिज की गंदगी साफ करने के लिए सिरका एक अच्छा उपाय हो सकता है। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में पानी और सिरका मिलाकर उसका छिड़काव पूरे फ्रिज पर करें, फिर कुछ देर के लिए छोड़ दें ताकि वह अच्छे से काम करे। इसके बाद एक साफ कपड़े से पूरे फ्रिज को पोंछ दें। यह न केवल गंदगी हटाएगा बल्कि कीटाणु भी खत्म करेगा और आपके फ्रिज को चमकदार बनाए रखेगा।

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#3 नींबू भी है प्रभावी नींबू का रस भी फ्रिज की सफाई के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इसके लिए एक कपड़े पर नींबू का रस डालकर पूरे फ्रिज को पोंछ लें। इससे न केवल फ्रिज साफ होगा बल्कि उसमें एक ताजगी भरी खुशबू भी आएगी। अगर आपके फ्रिज की किसी हिस्से में दाग लगे हों तो नींबू के छिलके से रगड़ें, इससे दाग आसानी से हट जाएंगे और फ्रिज की अंदरूनी सफाई भी हो जाएगी।

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#4 गर्म पानी का करें इस्तेमाल गर्म पानी का इस्तेमाल करके भी आप अपने फ्रिज को साफ-सुथरा रख सकते हैं। इसके लिए एक बाल्टी गर्म पानी लें और उसमें थोड़ा सा साबुन मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक स्पंज पर लेकर पूरे फ्रिज को साफ करें। इससे सभी प्रकार की गंदगी और चिपचिपाहट आसानी से हट जाएगी। अंत में एक सूखे कपड़े से पूरे फ्रिज को पोंछ लें ताकि कोई भी पानी बचा न रहे। यह तरीका आपके फ्रिज को नया जैसा बना देगा।