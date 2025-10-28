स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है तुलसी के बीज, जानिए इसके फायदे

तुलसी के बीज भारतीय रसोई में तुलसी के पौधे की तरह ही होते हैं। ये बीज देखने में चिया के बीजों जैसे होते हैं, लेकिन इनमें पोषक तत्वों की अधिकता होती है। आमतौर पर लोग गर्मियों में इनका सेवन करते हैं क्योंकि इनसे शरीर को ठंडक मिलती है, लेकिन सर्दियों में भी इनका सेवन किया जा सकता है। आइए आज हम आपको तुलसी के बीजों के सेवन से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताते हैं।

#1 वजन कम करने में है सहायक तुलसी के बीजों में रेशे की अधिकता होती है, जो वजन कम करने में मदद कर सकता है। रेशेदार भोजन लंबे समय तक पेट को भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आप कम खाते हैं और अनहेल्दी स्नैक्स से दूर रहते हैं। इसके अतिरिक्त तुलसी के बीजों में मौजूद उच्च रेशे सामग्री पाचन को बढ़ावा देने और खून में शक्कर के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकती है।

#2 दिल को स्वस्थ रखने में है कारगर तुलसी के बीजों का सेवन दिल के लिए भी फायदेमंद है। एक शोध के मुताबिक, तुलसी के बीजों में मौजूद अच्छे तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकते हैं, जिससे ब्लॉकेज के कारण दिल संबंधी बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त बीजों में पाए जाने वाले तत्व शरीर में तनाव, सूजन और विषैले पदार्थों के प्रभाव को कम करने में भी मदद कर सकते हैं।

#3 मधुमेह के स्तर को कर सकते हैं नियंत्रित तुलसी के बीजों का सेवन मधुमेह के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है। एक शोध के मुताबिक, तुलसी के बीजों में ऐसे गुण होते हैं, जो ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये बीज शरीर में इंसुलिन के स्तर को संतुलित बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। इस प्रकार तुलसी के बीजों का सेवन मधुमेह के स्तर को नियंत्रित करने में मददगार साबित हो सकता है।

#4 गर्भवती महिलाओं के लिए है लाभकारी गर्भवती महिलाओं के लिए भी तुलसी के बीजों का सेवन फायदेमंद हो सकता है। एक शोध के मुताबिक, इन बीजों में फोलेट की भरपूर मात्रा होती है, जो गर्भावस्था के दौरान जरूरी मानी जाती है। फोलेट बच्चे के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकास में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा फोलेट गर्भावस्था के दौरान होने वाले जटिलताओं और जन्म के समय होने वाली असामान्यताओं के जोखिम को भी कम करता है।