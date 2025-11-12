सब्जियां खरीदने के बाद इन हैक्स को अपनाएं, हफ्तों तक रहेंगी ताजा
सब्जियां खरीदने के बाद उन्हें सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है ताकि वे जल्दी खराब न हों। इस लेख में हम कुछ आसान और प्रभावी उपायों के बारे में जानेंगे, जिनसे आप अपनी सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं। ये उपाय न केवल आपके समय की बचत करेंगे, बल्कि आपके खाने का स्वाद भी बढ़ाएंगे और आपको स्वस्थ बनाए रखेंगे। सही तरीके से रखी गई सब्जियां आपके खाने को पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाती हैं।
#1
पत्तेदार सब्जियों को ताजा रखने का तरीका
पालक, धनिया और पुदीना जैसी पत्तेदार सब्जियों को ताजा रखने के लिए उन्हें धोकर पानी सुखा लें, फिर एक सूखे कपड़े या कागज में लपेटकर प्लास्टिक की थैली में डालें और ठंडे स्थान पर रखें। इससे नमी कम होगी और ये लंबे समय तक ताजा रहेंगी। ध्यान रखें कि थैली में हवा निकाल दें ताकि फफूंदी न लगे। इस तरीके से आपकी पत्तेदार सब्जियां हफ्तों तक ताजा बनी रहेंगी और खाने में भी अच्छी लगेंगी।
#2
टमाटर को सही तरीके से स्टोर करें
टमाटर को हमेशा कमरे के तापमान पर रखें, ठंडे स्थान पर नहीं। ठंडे स्थान पर रखने से टमाटर का स्वाद बदल जाता है और वह जल्दी खराब हो जाता है। टमाटर को एक सूखे और हवादार जगह पर रखें, जहां सूरज की रोशनी न पड़े। अगर टमाटर बहुत पके हुए हैं तो उन्हें जल्दी उपयोग करें या चटनी आदि बनाकर रखें ताकि उनका उपयोग बाद में किया जा सके।
#3
आलू और प्याज को अलग-अलग रखें
आलू और प्याज को एक साथ रखने से दोनों जल्दी खराब हो जाते हैं क्योंकि प्याज से निकलने वाली गैस आलू को सड़ने का कारण बन सकती है। इसलिए इन्हें हमेशा अलग-अलग रखें। आलू और प्याज को सूखी और हवादार जगह पर रखें, जहां नमी न हो। अगर आप इन्हें लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो छोटे-छोटे थैलों में बांधकर ठंडे स्थान पर रखें। इससे इनकी ताजगी बनी रहेगी और आप इन्हें जरूरत अनुसार उपयोग कर सकेंगे।
#4
गाजर और हरी मिर्च को ताजा रखें
गाजर और हरी मिर्च को ताजा रखने के लिए इन्हें प्लास्टिक की थैली में लपेटकर ठंडे स्थान पर रखें। ध्यान रखें कि थैली में हवा निकाल दें ताकि फफूंदी न लगे। गाजर की पत्तियों को काट दें ताकि वे सूख जाएं और गाजर ताजा बनी रहे। हरी मिर्च को भी इसी तरह रखें ताकि उनकी ताजगी बनी रहे। इस तरीके से आपकी गाजर और हरी मिर्च हफ्तों तक ताजा बनी रहेंगी और खाने में भी अच्छी लगेंगी।