करवा चौथ: उपवास तोड़ने के लिए खाएं ये 5 चीजें, सेहत पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव

करवा चौथ का त्योहार विवाहित महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए बिना कुछ खाए-पीए उपवास रखती हैं। इस उपवास को तोड़ने के लिए महिलाएं कुछ खास चीजें खाती हैं, लेकिन इनमें से कई चीजें सेहत के लिए सही नहीं होती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जो करवा चौथ के उपवास को तोड़ने के लिए बेहतरीन विकल्प हैं।

#1 नारियल पानी नारियल पानी में प्राकृतिक तत्व होते हैं, जो शरीर को ताजगी देने में मदद करते हैं। यह पीने में हल्का और ताजगी देने वाला पेय है, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा दे सकता है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन-C और फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर रखने में मदद कर सकते हैं। नारियल पानी का सेवन करने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती और यह शरीर को तरोताजा रखता है।

#2 छाछ छाछ एक पौष्टिक और ताजगी देने वाला पेय है, जो पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है। इसमें अच्छे जीवाणु होते हैं, जो पेट के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। छाछ में कैल्शियम और विटामिन-D भी पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। यह पेय गर्मियों में पीने के लिए आदर्श है क्योंकि यह शरीर को ठंडक पहुंचाता है और ताजगी का एहसास दिलाता है। इसके नियमित सेवन से कई सेहत लाभ मिल सकते हैं।

#3 खीरा खीरा एक ताजगी भरी सब्जी है, जिसमें उच्च मात्रा में पानी होता है, जो शरीर को हाइड्रेट रखता है। इसमें कम कैलोरी होती है इसलिए यह वजन घटाने वाले लोगों के लिए उपयुक्त होता है। खीरे में विटामिन-C और पोटेशियम भी पाया जाता है, जो त्वचा को चमकदार बनाता है और शरीर को ताजगी देता है। इसके अलावा खीरा पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है और इसे सलाद या नाश्ते के रूप में खाया जा सकता है।

#4 ताजे फल ताजे फल जैसे सेब, नाशपाती, अंगूर आदि हमारे शरीर को जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स प्रदान करते हैं। इनमें फाइबर भी होता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर रखता है। ताजे फल खाने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और हम बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा ये फल आसानी से पच जाते हैं और इनमें कम कैलोरी होती है, जिससे वजन नियंत्रित रखने में मदद मिलती है।