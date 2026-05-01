छोटे बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना क्यों है जरूरी? जानिए ऐसा करने के फायदे

आजकल छोटे बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप और TV के सामने बैठाना आम बात हो गई है। हालांकि, क्या आपने कभी सोचा है कि इससे उनके मानसिक और शारीरिक विकास पर बुरा असर पड़ सकता है? इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे बच्चों को स्क्रीन से दूर रखकर उनके विकास में मदद की जा सकती है और इसके क्या फायदे होते हैं। ऐसा करके आप उनके भविष्य को काफी उज्जवल बना सकेंगे।

#1 आंखों की सुरक्षा बच्चों की आंखें नाजुक होती हैं और स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल उन्हें नुकसान पहुंचाता है। स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी आंखों पर दबाव डालती है, जिससे आंखों में जलन, सिरदर्द और देखने में दिक्कत हो सकती है। अगर बच्चे कम उम्र में ही स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनकी आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है। इसलिए, बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना जरूरी है। ऐसा न करने पर छोटी उम्र में ही उन्हें चश्मा लग सकता है।

#2 शारीरिक गतिविधियों की कमी स्क्रीन के सामने बैठने से बच्चे शारीरिक गतिविधियों में कम रुचि लेते हैं। वे खेल-कूद के बजाय घंटों तक मोबाइल या TV देखते रहते हैं, जिससे उनके शरीर का विकास रुक जाता है। इसके कारण वजन बढ़ना, कमजोर हड्डियां और अन्य शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शारीरिक गतिविधियों से बच्चों का शरीर मजबूत होता है और उनकी ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए, बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना जरूरी है, ताकि वे खेल-कूद में रुचि लें।

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#3 सामाजिक संबंध बनाने में होती है परेशानी जब बच्चे ज्यादा समय स्क्रीन के सामने बिताते हैं तो वे सामाजिक संबंध बनाने में असफल रहते हैं। वे दोस्तों के साथ खेलने या परिवार वालों से बातचीत करने के बजाय अकेले रहना पसंद करते हैं। इससे उनके सामाजिक कौशल विकसित नहीं होती और वे दूसरों के साथ बातचीत करने में असहज महसूस करते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर समय बिताने से बच्चों का आत्मविश्वास भी कम होता जाता है।

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#4 मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है असर स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने वाले बच्चे अक्सर चिड़चिड़े, उदास या चिंतित रहते हैं। इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और वे तनावग्रस्त हो सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर अधिक समय बिताने वाले बच्चे ध्यान केंद्रित करने में भी कठिनाई महसूस करते हैं। इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है और वे अच्छे अंक पाने में असफल रहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना जरूरी है।