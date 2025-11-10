सर्दियों में रोजाना पिएं एक गिलास कांजी, मिलेंगे ये 4 प्रमुख स्वास्थ्य लाभ

कांजी एक पारंपरिक पेय है, जो सर्दियों के मौसम में विशेष रूप से लोकप्रिय रहता है। यह एक फेरमेंटड पेय होता है, जिसका स्वाद नमकीन और खट्टा होता है। इसमें शामिल होने वाली सामग्रियां पेट को फायदा पहुंचाती हैं और सर्दी में गर्माहट प्रदान करती हैं। इसे खान-पान का हिस्सा बनाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत हो जाती है। आइए इस पेय की रेसिपी जानते हैं और इसके फायदों पर भी नजर डालते हैं।

रेसिपी पहले जानिए कांजी की रेसिपी कांजी बनाने के लिए सबसे पहले गाजर, काली गाजर और चुकंदर को धो कर अच्छी तरह पीस लें। अब एक ग्राइंडर में पीली सरसों को सूखा पीसें और पाउडर बना लें। एक कटोरे में पानी उबालें और उसे हल्का ठंडा होने दें। एक चीनी मिट्टी के कटोरे में गाजर, चुकंदर, पीली सरसों का पाउडर, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर डालें। इसे कुछ दिन तक फरमेंट होने दें और छान कर सेवन करें।

#1 शरीर रहेगा हाइड्रेटेड सर्दी में लोग पानी का सेवन कम करते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। ऐसे में कांजी पीना हाइड्रेटेड रहने का अच्छा तरीका हो सकता है। इसमें ज्यादा मात्रा में पानी होता है, पानी की कमी को पूरा करता है। कांजी को बनाने में मुख्य सामग्री है गाजर। इनमें भी पानी की मात्रा भरपूर होती है, जो त्वचा और शरीर को अंदर से हाइड्रेटेड और नमीयुक्त बनाए रखने में मदद करती है।

#2 पेट के लिए फायदेमंद कांजी पाचन संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होती है। यह पेय पचाने में आसान होता है, जिसके चलते इसे आप बेफिक्र हो कर पी सकते हैं। कांजी बनाने में शामिल फर्मेंटेशन प्रक्रिया के कारण प्रोबायोटिक्स का उत्पादन होता है। ये प्रोबायोटिक्स आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और पाचन को मजबूत करते हैं। इसके नियमित सेवन से गैस और सूजन की समस्या का भी समाधान हो जाएगा।

#3 बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता कांजी में इस्तेमाल होने वाले कला नमक, सरसों और जीरा आदि जैसे मसाले स्वाद तो बढ़ाते हैं। साथ ही ये कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं। ये मसाले अपने सूजनरोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए भी जाने जाते हैं। इनकी मदद से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाती है और शरीर की सूजन भी कम होने लगती है। सर्दी के मौसम में इसे पीने से आप सर्दी, जुखाम, बुखार और पेट संबंधी समस्याओं से बचे रहेंगे।