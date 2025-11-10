इमरान हाशमी ने किया अपने विचित्र स्किनकेयर रूटीन का खुलासा, जानकर रह जाएंगे हैरान

इमरान हाशमी का नाम आज भी बॉलीवुड के सबसे मशहूर अभिनेताओं में शुमार होता है। वह इन दिनों अपनी नई फिल्म 'हक' के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म के निर्देशक सुपर्ण वर्मा सालों से इमरान के प्रशंसक रहे हैं। वह केवल उनके अभिनय के ही नहीं, बल्कि उनकी त्वचा के भी दीवाने हो गए हैं। इसी के चलते इमरान ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी त्वचा की देखभाल के रूटीन के बारे में बात की है।

रूटीन त्वचा को लेकर बेहद लापरवाह हैं इमरान आप सोच रहे होंगे कि इमरान जैसे अभिनेता का स्किनकेयर रूटीन जरूर खास होगा। हालांकि, इसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने कहा, "सुपर्ण रोज मुझसे हक की शूटिंग पर पूछते थे कि इमरान आप अपनी त्वचा के लिए क्या करते हैं?" हालांकि, उन्होंने खुलासा किया कि वह अपनी त्वचा को लेकर बहुत लापरवाह हैं और शूटिंग से घर लौटने के बाद कभी-कभी मुंह तक नहीं धोते हैं। इमरान अपना चेहरा हैंड वाश से साफ कर लेते हैं।

सुपर्ण इमरान की त्वचा से ऑब्सेस्ड हैं सुपर्ण इंटरव्यू के दौरान हक की अभिनेत्री यामी गौतम ने बताया, "जो हमारे निर्देशक हैं, वो इमरान की त्वचा से ऑब्सेस्ड हैं। वह अक्सर कहते हैं, यामी इमरान की त्वचा कमाल की है।" इमरान ने बाद में यह भी बताया कि सुपर्ण ने उनसे उनकी डाइट, वर्कआउट प्लान और उनके द्वारा लिए जाने वाले सप्लीमेंट्स के बारे में भी पूछा था। यह सब जानकर वह पता लगाना चाहते थे कि इमरान की स्वस्थ त्वचा का राज क्या है।

हैंड वाश क्या हैंड वाश से मुंह धुलना सही है? इमरान से प्रेरित हो कर अगर आप भी हैंड वाश से मुंह धुलने की सोच रहे हैं तो रुक जाएं। चेहरे की त्वचा हाथों की त्वचा से ज्यादा मुलायम होती है और हैंड वाश उसके लिए कठोर हो सकता है। उसके अधिक pH के कारण हैंड वाश चेहरे की त्वचा के तेलों को हटा देता है और नमी को रोकने वाली परत को नुकसान पहुंचाता है। इससे मुंह धुलने से जलन, खुजली और त्वचा के फटने का खतरा रहता है।