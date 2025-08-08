जल्दी सोने के लिए अपनाएं ये 5 आयुर्वेदिक आदतें

अगर आप देर रात तक जागते रहते हैं और जल्दी सोने की कोशिश करते हैं तो यह आपका स्वास्थ्य खराब कर सकता है। यह न केवल आपके दिमाग के काम को प्रभावित कर सकता है, बल्कि आपके दिल को भी कमजोर कर सकता है। इसलिए आज हम आपको कुछ आयुर्वेदिक आदतें बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप जल्दी सोने की आदत डाल सकते हैं और जल्द ही आपको गहरी नींद आ सकती है।

#1 अभ्यंग का करें अभ्यास अभ्यंग एक आयुर्वेदिक मालिश की विधि है, जो पूरे शरीर को आराम देती है। इससे तनाव कम होता है और शरीर में खून का बहाव बढ़ता है। सोने से पहले सिर पर हल्के हाथों से तेल मालिश करने से नींद अच्छी आती है। इसके लिए आप नारियल या बादाम के तेल का उपयोग कर सकते हैं। यह मालिश न केवल आपके शरीर को आराम देती है, बल्कि मन को भी शांत करती है, जिससे आप जल्दी सो सकते हैं।

#2 गर्म हर्बल दूध का पिएं सोने से पहले गर्म दूध पीना एक पुरानी आयुर्वेदिक आदत है, जो नींद लाने में मदद करती है। दूध में एक खास तत्व होता है, जो नींद लाने में सहायक होता है। इसके अलावा इसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम दिमाग को शांत करते हैं और तनाव कम करते हैं। आप चाहें तो दूध में थोड़ी सी हल्दी या केसर मिलाकर भी पी सकते हैं, जिससे इसका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा और आपको जल्दी नींद आएगी।

#3 गर्म हर्बल चाय पिएं अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप गर्म हर्बल चाय भी पी सकते हैं, जो नींद लाने में मदद करती है। इसमें अश्वगंधा, तुलसी, लेमनग्रास जैसी जड़ी-बूटियों का उपयोग किया जाता है, जो तनाव कम करने में मदद करती हैं। इन चायों का सेवन रात को सोने से पहले करना चाहिए ताकि इनके प्रभाव अच्छे से हो सकें और आप जल्दी सो सकें। इनका नियमित सेवन आपकी नींद की गुणवत्ता को भी बेहतर बना सकता है।

#4 नस्य तकनीक आजमाएं नस्य एक आयुर्वेदिक तकनीक है, जिसमें नाक के माध्यम से औषधीय तेल डाला जाता है। यह तकनीक सिरदर्द, माइग्रेन जैसी समस्याओं के साथ-साथ नींद न आने की समस्याओं का इलाज करती है। नस्य लगाने से न केवल नाक के रास्ते साफ होते हैं बल्कि यह दिमाग को ठंडक भी पहुंचाता है, जिससे नींद जल्दी आती है। इसके अलावा यह तकनीक मानसिक शांति भी प्रदान करती है, जिससे आप आराम महसूस करते हैं और जल्दी सो सकते हैं।