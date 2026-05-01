फ्रिज का इस्तेमाल करते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकती है परेशानी

फ्रिज एक अहम उपकरण है, जो हमारे खाने-पीने की चीजों को ताजा रखने में मदद करता है। हालांकि, कई लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते और अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे न केवल खाने-पीने की चीजें जल्दी खराब हो सकती हैं, बल्कि बिजली का बिल भी बढ़ जाता है। आइए आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं, जो अक्सर लोग करते हैं।

#1 फ्रिज को ज्यादा भरे रखना फ्रिज को जरूरत से ज्यादा भरना एक आम गलती है। जब आप फ्रिज को अधिक भरते हैं तो हवा का सही तरीके से संचार नहीं हो पाता, जिससे कुछ हिस्से बहुत ठंडे हो जाते हैं और कुछ हिस्से ठीक से ठंडे नहीं हो पाते। इससे खाने-पीने की चीजें जल्दी खराब हो सकती हैं और फ्रिज की कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है। इसलिए फ्रिज को इस तरह से भरें कि हवा आसानी से चारों ओर घूम सके।

#2 अलग-अलग खाने-पीने की चीजों को एक साथ रखना अलग-अलग खाने-पीने की चीजों को एक साथ रखने से भी बचना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप दूध और सब्जियों को एक ही शेल्फ पर रखते हैं तो इससे दूध में मौजूद बैक्टीरिया सब्जियों तक पहुंच सकते हैं और उन्हें खराब कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप पके खाने को कच्चे खाने के साथ रखते हैं तो इससे भी खाने खराब हो सकते हैं। इसलिए खाने-पीने की चीजों को सही तरीके से रखें।

Advertisement

#3 फ्रिज के दरवाजे पर रख दें दही फ्रिज के दरवाजे पर रखे जाने वाले खाने की चीजें उन चीजों के लिए सही जगह होती हैं, जिन्हें थोड़ी देर के लिए फ्रिज से बाहर रखकर खाया जा सकता है जैसे मक्खन, जूस आदि। दही को फ्रिज के दरवाजे पर रखने से इसकी ताजगी बनी नहीं रहती और यह जल्दी खराब हो जाता है। इससे दही का स्वाद भी बिगड़ जाता है और आपको खाने का मजा भी कम मिलता है।

Advertisement

#4 फ्रिज को बंद करना अगर आप सोचते हैं कि फ्रिज बंद करके आप बिजली बचा सकते हैं तो ऐसा करना गलत है। फ्रिज को बंद करने से उसमें रखे खाने-पीने की चीजें खराब हो सकती हैं और आपको नुकसान हो सकता है। हालांकि, अगर आप लंबे समय तक घर से बाहर जा रहे हैं तो फ्रिज को बंद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले किसी बिजली के जानकार से संपर्क करें ताकि फ्रिज सही तरीके से बंद हो सके।