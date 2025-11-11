कहीं आपके PCOS के लक्षण और बिगड़ तो नहीं रहे? इन 5 संकेतों से लगाएं पता

पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम (PCOS) महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन के कारण होने वाली एक स्वास्थ्य समस्या है। इससे ग्रस्त महिला के शरीर में पुरुष हार्मोन एण्ड्रोजन का स्तर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है और अंडाशय पर अल्सर बनने लगते हैं। इस स्थिति के बिगड़ने पर बांझपन, मधुमेह और हृदय रोग का खतरा रहता है। आप इन संकेतों पर ध्यान दे कर पता लगा सकती हैं कि आपके PCOS के लक्षण और बिगड़ तो नहीं रहे हैं।

#1 पीरियड्स न होना ज्यादातर महिलाओं को PCOS का पता तब लगता है जब उनके पीरियड्स देर से आते हैं। हालांकि, गंभीर मामलों में महिलाओं को कई महीनों या सालों तक पीरियड्स नहीं होते। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ जाएं कि आपका PCOS बत्तर हो रहा है। यह अक्सर एनोव्यूलेशन का संकेत होता है, जिसका मतलब है अंडाशय का नियमित रूप से अंडे जारी न करना। इसके चलते महिलाओं को गर्भवती होने में बहुत परेशानी झेलनी पड़ सकती है।

#2 नए मुंहासे निकलना मुंहसे तो सभी को निकलते हैं, लेकिन अगर यह समस्या लगातार बनी रहे तो यह PCOS का लक्षण हो सकता है। रोजाना मवाद से भरे हुए नए मुंहासे निकलना शरीर में एण्ड्रोजन बढ़ने का संकेत होता है। यह हार्मोनल असंतुलन PCOS की प्रगति के प्रमुख लक्षणों में से एक है। इससे निपटने के लिए आपको त्वचा विशेषज्ञ और गयनेकोलॉजिस्ट से परामर्श करना चाहिए। वे आपको दवाइयों के साथ-साथ सही डाइट भी बताएंगे।

#3 त्वचा पर काले धब्बे होना PCOS के बत्तर होने का एक और बड़ा संकेत है शरीर पर काले धब्बे होना। इन धब्बों को एकेंथोसिस निग्रिकन्स कहा जाता है, जो दवाइयों से भी ठीक नहीं होते हैं। ये इंसुलिन संवेदनशीलता के कारण भी होते हैं, जो PCOS का एक मुख्य कारण है। ये धब्बे ज्यादातर गर्दन, पीठ या पेट पर नजर आते हैं। इसके उपचार के लिए नियासिनमाइड जैसी सक्रीय सामग्री वाले उत्पादों का उपयोग करना होता है।

#4 बहुत ज्यादा वजन बढ़ना PCOS होने पर ज्यादातर महिलाओं का वजन बढ़ने लगता है। ऐसे में पौष्टिक खान-पान और कम तीव्रता वाली एक्सरसाइज करके उसे संतुलित बनाए रखा जा सकता है। हालांकि, अगर निरंतर प्रयासों के बाद भी आपका वजन लगातार बढ़ता ही जा रहा है तो समझ जाएं कि PCOS बत्तर हो रहा है। ऐसे में खास तौर से पेट और कमर के पास की चर्बी बढ़ने लगती है। यह इंसुलिन संवेदनशीलता और मधुमेह का भी संकेत है।