पानी में रहने वाले ये जानवर जमीन पर भी कर सकते हैं आराम, जानें कैसे

पानी में रहने वाले जानवरों को अक्सर जमीन पर रहने वाले जानवरों से अलग समझा जाता है, लेकिन कई ऐसे भी हैं, जो पानी के बिना जीने में सक्षम हैं। उदाहरण के लिए पेंगुइन, कछुए, बत्तखें, बीवर और ऊदबिलाव जैसे जानवर पानी में रहने के साथ-साथ जमीन पर भी आराम से रह सकते हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं ताकि आपको इनकी जीवनशैली के बारे में बेहतर समझ मिल सके।

#1 पेंगुइन पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है, जो पानी में तैरने के लिए अपने छोटे पैरों का उपयोग करता है। इसके बावजूद ये जमीन पर आराम से रह सकता है। पेंगुइन के शरीर में तेल होता है, जो इसे ठंडे पानी से बचाता है। इसके अलावा पेंगुइन के पास एक मोटी परत होती है, जो इसे गर्म रखती है। पेंगुइन को अपने पैरों पर चलना पसंद नहीं है, लेकिन यह जमीन पर आराम से रह सकता है।

#2 कछुए कछुए पानी में रहने वाले जानवर हैं, लेकिन इन्हें पानी के बिना भी जीवन यापन करने में कोई परेशानी नहीं होती है। कछुए अपने सख्त खोल के कारण पानी में रहना पसंद करते हैं। बता दें कि कछुओं के शरीर में एक खास प्रकार की चर्बी होती है, जो इन्हें पानी के बिना भी जीवित रहने में मदद करती है। कछुओं की यह चर्बी उन्हें जमीन पर भी आराम से रहने में मदद करती है।

#3 बत्तखें बत्तखें भी पानी में रहने वाले पक्षी हैं, लेकिन ये जमीन पर भी आराम से रह सकती हैं। बत्तखों के शरीर में एक खास प्रकार की चर्बी होती है, जो इन्हें पानी के बिना भी जीवित रहने में मदद करती है। बत्तखों की यह चर्बी उन्हें जमीन पर भी आराम से रहने में मदद करती है। इसके अलावा बत्तखों का मोटा शरीर उन्हें ठंडे पानी से बचाता है और गर्म रखता है।

#4 बीवर बीवर एक ऐसा जानवर है, जो पानी में रहकर अपने दांतों से लकड़ियों को काटता है। इसके बावजूद बीवर जमीन पर आराम से रह सकता है। बीवर का मोटा शरीर इसे पानी और जमीन दोनों जगह रहने लायक बनाता है। बीवर की यह खासियत इसे पानी और जमीन दोनों जगह रहने लायक बनाती है। इसके अलावा बीवर का मोटा शरीर उन्हें ठंडे पानी से बचाता है और गर्म रखता है।