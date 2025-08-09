त्योहारों पर कपड़ों के साथ चुनें ये जूतियां, लगेंगी खूबसूरत

त्योहारों का सीजन आते ही हर कोई खास दिखने की चाहत रखता है और इस दौरान कपड़ों के साथ-साथ जूतों का चयन भी अहम हो जाता है। पारंपरिक कपड़ों के साथ जूतियों का मेल बैठाना जरूरी होता है ताकि आपका पूरा लुक आकर्षक लगे। आइए आज हम आपको पांच ऐसी जूतियों के बारे में बताते हैं, जो पारंपरिक कपड़ों के साथ अच्छी लगती हैं और त्योहारों के मौसम में आपको स्टाइलिश लुक दे सकती हैं।

#1 मोहरी जूती मोहरी जूती पंजाब की एक पारंपरिक जूती है, जो अपने खास डिजाइन और आरामदायक होने के लिए जानी जाती है। ये जूती चमड़े से बनी होती हैं और इन पर हाथ से कढ़ाई की जाती है, जिससे इनका लुक बेहद आकर्षक लगता है। मोहरी जूती को आप किसी भी पारंपरिक कपड़े के साथ पहन सकते हैं और यह आपके पूरे लुक को एक शाही अंदाज देती है। इसलिए त्योहारों के मौसम में ये जूती बहुत लोकप्रिय हैं।

#2 ब्लॉक प्रिंट वाली जूती ब्लॉक प्रिंट वाली जूती भी एक बेहतरीन विकल्प हैं, जो न केवल आरामदायक होती हैं बल्कि फैशनेबल भी लगती हैं। इन जूतियों पर ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक से डिजाइन बनाए जाते हैं, जिससे इनका लुक बहुत ही खास लगता है। ये जूती सूती कपड़े से बनी होती हैं और इन्हें किसी भी पारंपरिक कपड़े के साथ पहना जा सकता है। इनकी खासियत यह है कि ये न केवल देखने में अच्छी लगती हैं बल्कि पहनने में भी आरामदायक होती हैं।

#3 सजावटी जूती सजावटी जूती उन लोगों के लिए आदर्श होते हैं, जो अपने जूतों में थोड़ा ग्लैमर जोड़ना चाहते हैं। इन जूती पर मोती, सितारे या अन्य सजावटी तत्व लगाए जाते हैं, जो इन्हें और भी आकर्षक बनाते हैं। ये जूती किसी भी पारंपरिक कपड़े के साथ अच्छे लगते हैं और आपके पूरे लुक को खास बना सकते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये न केवल देखने में अच्छे लगते हैं बल्कि पहनने में भी आरामदायक होते हैं।

#4 मोती वाली जूती मोती वाली जूती राजस्थान की एक पारंपरिक जूती है, जो अपने रंग-बिरंगे डिजाइन के लिए जानी जाती है। इन जूतियों पर हाथ से मोती जड़े जाते हैं, जिससे इनका लुक बहुत ही खास लगता है। मोती वाली जूती को आप किसी भी पारंपरिक कपड़े के साथ पहन सकते हैं और यह आपके पूरे लुक को एक अलग ही अंदाज देती है। इनकी खासियत यह है कि ये देखने में बहुत सुंदर लगती हैं।