अनीता हसनंदानी फिट रहने के लिए करती हैं ये 5 एक्सरसाइज, इन्हें बनाएं रूटीन का हिस्सा

अनीता हसनंदानी टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री हैं, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह सीरियल के साथ-साथ कई हिंदी और तेलुगु फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। अनीता ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वर्कआउट करते हुए वीडियो साझा किया है। इससे साफ होता है कि वह अपनी सेहत को प्राथमिकता देती हैं और काम-काज के बीच भी एक्सरसाइज करने का समय निकालती हैं। अनीता फिट रहने के लिए ये 5 एक्सरसाइज करती हैं।

#1 केटलबेल स्विंग अनीता का वर्कआउट केटलबेल स्विंग करने से शुरू होता है। इसे करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, शारीरिक शक्ति बढ़ती है और शरीर का संतुलन भी बेहतर होता है। इसके दौरान हाथों में भारी केटलबेल उठाकर उन्हें ऊपर नीचे करना शामिल होता है। इसके दौरान मुख्य रूप से कूल्हे, कंधे और पीठ की मांसपेशियां सक्रीय होती हैं। इसे करने से दिल तेजी से धड़कने लगता है, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है और हृदय स्वास्थ्य सुधरता है।

#2 हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच निचले शरीर की एक्सरसाइज है, जो खास तौर से ज्यादा बैठने वाले लोगों के लिए फायदेमंद होती है। इसमें एक घुटने पर बैठना होता है और दूसरा पैर जमीन पर सपाट रखना होता है। इसके बाद कूल्हों को धीरे से आगे की ओर धकेलना होता है, जब तक कि उनमें खिंचाव महसूस न हो। इन मांसपेशियों में खिंचाव आने से पीठ या निचले शरीर में होने वाले दर्द से राहत मिलती है और मुद्रा भी सुधरती है।

#3 डेडलिफ्ट डेडलिफ्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो पूरे शरीर को मजबूत बनाती है। इसमें एक भारी बारबेल को उठाना होता है और उसे ऊपर नीचे करना होता है। यह एक्सरसाइज खास तौर से पीठ, पैरों और हाथों की मांसपेशियों पर काम करती है। इसके अलावा यह एक्सरसाइज शरीर के संतुलन को भी सुधारती है और सहनशक्ति बढ़ाती है। इसके दौरान पूरे शरीर की मांसपेशियां सक्रीय होती हैं, जिसके चलते यह संपूर्ण स्वास्थ्य का समर्थन करती है।

#4 गॉब्लेट स्क्वाट वीडियो में अनीता एक खास तरह की स्क्वाट एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं, जिसे गॉब्लेट स्क्वाट कहते हैं। यह निचले शरीर की एक्सरसाइज है, जिसमें छाती के सामने वजह पकड़ना शामिल होता है। इसे हाथ में उठा कर स्क्वाट किए जाते हैं और पीठ को सीधा रखा जाता है। यह एक्सरसाइज क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स और कोर को लक्षित करती है। इसके नियमित अभ्यास से आपकी मुद्रा सुधरेगी और संतुलन भी बेहतर होगा।