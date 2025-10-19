परिणीति चोपड़ा बनीं मां, राघव चड्ढा के साथ दिवाली पर किया अपने पहले बच्चे का स्वागत

अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा पिछले कुछ समय से अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। अपने जीवन के इस अहम पड़ाव के दौरान वो सोशल मीडिया पर सक्रिय रही हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपने पति और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था और अब दिवाली के जश्न के बीच उन्होंने अपने पहले बच्चे काे जन्म दे दिया है। परिणीति और राघव माता-पिता बनकर खुशी से झूम उठे हैं।

पोस्ट हमारी बांहे, हमारे दिल भर गए हैं- परिणीति-राघव परिणीति और राघव ने अपने पोस्ट में लिखा, 'वो आखिरकार आ गया है। हमारा बेबी बॉय, हमारा बेटा। हम सच में इससे पहले कि जिंदगी को अब याद भी नहीं रख सकते। हमारी बांहे, हमारे दिल भर गए हैं।' परिणीति और राघव ने नजर न लगने वाले इमोजी के साथ ये खुशखबरी अपने प्रशंसकों को दी है। इस पर न सिर्फ उनके फैंस, बल्कि कृति सैनन और अनन्या पांडे समेत तमाम बॉलीवुड सितारों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।

शुभ घड़ी बच्चे को जन्म देने के लिए अपने सुसराल आईं परिणीति परिणीति अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अपने ससुराल दिल्ली आई थीं। 19 अक्टूबर को उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई थी। राघव भी उनके साथ अस्पताल पहुंचे हुए थे। अब आखिरकार वो घड़ी आ गई है, जिसका उनके प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। परिणीति मां बन गई हैं और उनके साथ-साथ राघव के लिए भी ये पल किसी सपने के सच होने जैसा है। परिणीति और राघव माता-पिता बनकर सातवें आसमान पर हैं।

खुशखबरी शादी के 2 साल बाद माता-पिता बने परिणीति-राघव परिणीति-राघव ने 24 सितंबर, 2023 को उदयपुर के लीला पैलेस में शादी रचाई थी। अब शादी के 2 साल बाद दोनों माता-पिता बने हैं। उनकी शादी में उनके करीबियों के अलावा राजनीतिक जगत की मशहूर हस्तियां भी शामिल हुई थीं। उनकी लव स्टोरी साल 2022 में फिल्म 'चमकीला' के सेट से शुरू हुई। पंजाब में जब परिणीति इस फिल्म की शूटिंग कर रही थीं, तब राघव उनसे मिलने आए थे। इस मुलाकात के बाद दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए।