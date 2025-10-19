ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में भारत को 7 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने पहले वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम को 7 विकेट से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज में बढ़त हासिल की। बारिश से प्रभावित मैच 26-26 ओवरों का खेला गया, जिसमें भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 136/9 का स्कोर बनाया। जवाब में डक वर्थ लुईस (DLS) नियम की मदद से ऑस्ट्रेलिया को 131 रन का नया लक्ष्य मिला, जिसे मेजबान टीम ने 21.1 ओवर में हासिल किया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीता मैच भारत से रोहित शर्मा (8), विराट कोहली (0), और शुभमन गिल (10) जल्दी आउट हो गए। बारिश के व्यवधान के बीच श्रेयस अय्यर (11) भी चलते बने। मुश्किल घड़ी में केएल राहुल (38), अक्षर पटेल (31), और नितीश रेड्डी (19*) ने सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया से ट्रेविस हेड (8) और मैथ्यू शॉर्ट (8) जल्दी आउट हुए। इस बीच कप्तान मिचेल मार्श (46) और जोश फिलिपे (37) ने जीत दिलाई। रेनशॉ ने नाबाद 21 रन का योगदान दिया।

रोहित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 550 मैच खेलने वाले 5वें भारतीय बने रोहित रोहित अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले विश्व के कुल 11वें खिलाड़ी बने हैं। भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो वह इस आंकड़े को छूने वाले 5वें खिलाड़ी बने हैं। भारतीय खिलाड़ियों में रोहित केवल सचिन तेंदुलकर (664), कोहली (551), महेंद्र सिंह धोनी (535) और राहुल द्रविड़ (504) से पीछे हैं। बता दें कि रोहित ने 2007 में अपने करियर की शुरुआत की थी।

कोहली ऑस्ट्रेलिया में पहली बार शून्य पर आउट हुए कोहली नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर उतरे कोहली अपना खाता खोलने के लिए भी संघर्ष करते हुए नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की बाहर की गेंद पर ड्राइव लगाने के प्रयास में पॉइंट में कैच दे बैठे। युवा कूपर कोनोली ने बाएं छोर पर डाइव लगाते हुए कोहली का बेहतरीन कैच पकड़ा। वनडे में कोहली ऑस्ट्रेलिया में 1,327 रन बनाने के बाद पहली बार शून्य पर आउट हुए हैं।

मार्श मार्श ने वनडे में पूरे किए अपने 100 छक्के पारी की शुरुआत करने आए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मार्श ने मैच जिताऊ पारी खेली। उन्होंने मैच की परिस्थितियों के हिसाब से रन गति को नियंत्रित किया। वह 52 गेंदों में 46 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी इस पारी में उन्होंने 2 चौके और 3 छक्के भी लगाए। इस बीच उन्होंने अपने वनडे करियर में 100 छक्के भी पूरे किए। उन्होंने फिलिपे (37) के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी की।

जानकारी अपने वनडे डेब्यू में रेड्डी ने किया प्रभावित पर्थ के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की कसी हुई गेंदबाजी के सामने नितीश रेड्डी ने 11 गेंदों में नाबाद 19 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के शामिल रहे। वह गेंदबाजी में कोई विकेट नहीं ले सके। उन्होंने 2.1 ओवर में 16 रन दिए।