NTA ने किया JEE मेंस 2026 परीक्षा तारीखों का ऐलान, जानिए कब होगी 

JEE मेंस सत्र 1 के लिए आवेदन विंडो इसी महीने NTA की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर खुलेगी। परीक्षा पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से परीक्षण एजेंसी ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ( UIDAI ) के माध्यम से आधार डाटाबेस से उम्मीदवारों के नाम, जन्मतिथि, लिंग, फोटो और पते सहित प्रमुख विवरण अपने आप प्राप्त करेगा। इस कदम से त्रुटियों को कम करने और सत्यापन को सुव्यवस्थित करने की उम्मीद है।

सुधार

दस्तावेजों की त्रुटियां भी कर सकेंगे ठीक

जिन उम्मीदवारों को वर्तनी की त्रुटियां या अलग-अलग नाम जैसी विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें आवेदन प्रक्रिया के दौरान उन्हें सही करने का अवसर मिलेगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों को अपने आधार और कक्षा 10वीं के प्रमाणपत्र की जानकारी पहले ही सत्यापित करने की सलाह दी है। अधिक उम्मीदवारों के लिए एजेंसी परीक्षा शहरों की संख्या भी बढ़ाएगी, जिससे पूरे भारत में व्यापक पहुंच सुनिश्चित होगी। दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रावधान भी किए जाएंगे।