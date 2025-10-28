अंधेरे में चमकते हैं ये जानवर, जानिए इनके बारे में कुछ अहम बातें

अंधेरे में चमकने वाले जीवों को खास जीव कहा जाता है। ये जीव अपने शरीर से हरे या नीले रंग की रोशनी निकालते हैं। यह रोशनी तब निकलती है जब जीवों के शरीर में मौजूद खास रसायन ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं। यह जीव अक्सर समुद्र के गहरे हिस्सों में पाए जाते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे जीवों के बारे में बताते हैं, जो अंधेरे में चमकते हैं और इनकी चमक का कारण भी जानेंगें।

#1 जुगनू जुगनू एक प्रकार का उड़ने वाला कीड़ा होता है, जो अपने शरीर से हरे या पीले रंग की रोशनी निकालता है। यह रोशनी नर जुगनू मादा जुगनू को आकर्षित करने के लिए निकलता है। इसके अतिरिक्त मादा जुगनू नर जुगनू को आकर्षित करने के लिए भी अपने शरीर को चमकाती है। इसके अलावा जुगनू अपने शरीर के निचले हिस्से पर कुछ खास रसायन का इस्तेमाल करती है, जो इनके शरीर से हरे रंग की रोशनी निकालता है।

#2 जेलिफिश जेलिफिश समुद्र के गहरे हिस्सों में पाई जाने वाली एक अनोखी प्रजाति है, जो नीले या हरे रंग की रोशनी निकालती है। जेलिफिश में फास्फोरस नहीं होता है, बल्कि यह प्रजाति अपने शरीर के कुछ ऐसे हिस्सों में एक खास प्रोटीन को रखती है, जो इसके शरीर से नीली या हरी रोशनी निकालता है। इसके अतिरिक्त जेलिफिश के शरीर में मौजूद प्रोटीन ऑक्सीजन के साथ मिलकर चमक पैदा करता है।

#3 लैंटर्न फिश लैंटर्न फिश भी गहरे समुद्र में पाई जाने वाली एक प्रजाति है, जो अपने शरीर से नीली या हरी रोशनी निकालती है। यह प्रजाति अपने शरीर में मौजूद एक खास प्रोटीन और ऑक्सीजन के साथ मिलाकर नीली या हरी रोशनी निकालती है। इसके अतिरिक्त लैंटर्न फिश अपने शरीर के निचले हिस्से पर कुछ खास रसायन का इस्तेमाल करती है, जो इसके शरीर से नीली या हरी रोशनी निकालता है।