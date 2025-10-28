सुबह की ये 5 आदतें किडनियों को पहुंचा सकती हैं नुकसान, बनाएं दूरी

किडनी हमारे शरीर का अहम हिस्सा हैं। ये खून को साफ करती हैं और शरीर से गंदगी को बाहर निकालती हैं। हालांकि, कुछ सुबह की आदतें ऐसी होती हैं, जो बिना सोचे-समझे किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे कि सुबह उठते ही ठंडा पानी पीना, ज्यादा नमक का सेवन करना, चाय-कॉफी का अधिक सेवन करना आदि। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी आदतें बताते हैं, जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं।

#1 सुबह उठते ही ठंडा पानी पीना सुबह उठते ही ठंडा पानी पीना किडनी के लिए अच्छा नहीं है। ठंडा पानी पीने से किडनी पर अधिक जोर पड़ता है और यह उसे कमजोर कर सकता है। इससे किडनी को अपनी सामान्य कार्यप्रणाली को बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। बेहतर होगा कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी पिएं। यह शरीर को ताजगी देगा और पाचन तंत्र को बेहतर बनाएगा। इसके अलावा यह किडनी पर अतिरिक्त दबाव भी नहीं डालेगा।

#2 ज्यादा नमक का सेवन करना सुबह के नाश्ते में ज्यादा नमक का सेवन करने से भी किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। नमक में सोडियम होता है, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है और किडनी पर दबाव डाल सकता है। इससे किडनी की काम करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है और अलग-अलग समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए नाश्ते में नमक का सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करें और इसे खाने में अधिक न डालें।

#3 चाय-कॉफी का अधिक सेवन करना सुबह-सुबह चाय या कॉफी पीना कई लोगों की आदत होती है, लेकिन इनमें कैफीन होती है, जो किडनी पर बुरा असर डाल सकती है। अधिक कैफीन का सेवन करने से किडनी को अधिक मेहनत करनी पड़ती है और यह उसे कमजोर कर सकता है। इससे किडनी की काम करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है और अलग-अलग समस्याएं हो सकती हैं। बेहतर होगा कि आप कैफीन वाली चीजों की बजाय हर्बल चाय या नींबू पानी का सेवन करें।

#4 अधिक प्रोटीन का सेवन करना सुबह प्रोटीन युक्त आहार लेना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसकी अधिकता भी किडनी के लिए हानिकारक हो सकती है। अधिक प्रोटीन लेने से किडनी पर अधिक दबाव पड़ता है और यह उसे कमजोर कर सकता है। इससे किडनी की काम करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है और अलग-अलग समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अपनी खाने में प्रोटीन की मात्रा को संतुलित रखें और उसे सीमित मात्रा में ही लें।