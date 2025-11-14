चयापचय के लिए बहुत फायदेमंद है CoQ10 एंटीऑक्सीडेंट, जानिए इसके बारे में सब कुछ
क्या है खबर?
हमारे शरीर को ठीक तरह से कार्य करने के लिए कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। इनमें से एक है CoQ10, जिसे कोएंजाइम Q10 कहा जाता है। यह शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट चयापचय को मजबूत बनाने में बहुत मदद करता है। वैसे तो यह एंटीऑक्सीडेंट शरीर में प्राकृतिक रूप से बनता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ-साथ यह कम होने लगता है। यह ताकत बढ़ाने के साथ-साथ कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है। आइए इसके बारे में जानें।
विवरण
क्या होता है CoQ10?
CoQ10 विटामिन जैसा एक वसा में घुलनशील पदार्थ होता है, जो शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। यह 2 महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिनमें ऊर्जा बढ़ाना और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करना शामिल होता है। यह खान-पान से ऊर्जा लेकर उसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट (ATP) में बदलने में मदद करता है। CoQ10 लिपिड-घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो कोशिकाओं और DNA को मुक्त कणों से होने वाली क्षति से बचाता है।
फायदे
CoQ10 के मुख्य स्वास्थ्य लाभ
दिल को कुशलतापूर्वक काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जो CoQ10 से पाई जा सकती है। यह हृदयाघात के लक्षणों में सुधार लाता है और हृदय की सर्जरी के बाद जल्दी ठीक होने में मदद करता है। CoQ10 माइग्रेन सिरदर्द की गंभीरता को भी कम कर सकता है। जब त्वचा पर लगाया जाता है तो यह एंटीऑक्सीडेंट UV किरणों के कारण होने वाली ऑक्सीडेटिव क्षति को कम करने और झुर्रियों को घटाने में भी सहायक होता है।
अहम बातें
डॉक्टर से परामर्श करना क्यों है जरूरी?
जैसा कि हमने पहले बताया, हमारा शरीर इस एंटीऑक्सीडेंट को बनाने में सक्षम होता है। इसकी कमी होने पर इसके सप्लीमेंट लिए जा सकते हैं। हालांकि, इसे लेने से पहले आपको डॉक्टर से परामर्श जरूर करना चाहिए। वह आपको सही जानकारी देंगे और यह भी बताएंगे कि आपको इसकी जरूरत है भी या नहीं। साथ ही वह आपकी पुरानी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए आपको सही डोज देंगे। बिना डॉक्टर की सलाह के इसे लेने की गलती न करें।
दुष्प्रभाव
CoQ10 के दुष्प्रभाव
CoQ10 सप्लीमेंट को आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, जिसे अधिकांश वयस्क आसानी से सहन कर लेते हैं। हालांकि, कुछ लोगों को इसके हल्के दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। इसके सेवन से पाचन संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे कि पेट में दर्द, भूख न लगना, दस्त, उलटी और कब्ज आदी। कुछ लोगों को इसके कारण सिरदर्द, चक्कर, अनिद्रा, थकान, त्वचा संबंधी संक्रमण और जुखाम का अनुभव भी हो सकता है।
खान-पान
इन चीजों के सेवन से बढ़ेगा CoQ10
आप CoQ10 को बढ़ाने के लिए दवाइयां यानि कि सप्लीमेंट ले सकते हैं। हालांकि, इसे खान-पान के जरिए भी बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए अपनी डाइट में प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें। इसके अलावा सूखे मेवे और बीजों का सेवन करने से भी आपको CoQ10 मिल जाएगा। सोयाबीन, ब्रोकली, पालक, संतरा, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो और तिल भी इसके बढ़िया स्त्रोत हैं। इन खाद्य पदार्थों में इसकी कम मात्रा होगी, लेकिन नियमित सेवन से फायदा होगा।