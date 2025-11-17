अलाया एफ पेट की सूजन कम करने के लिए पीती हैं ये डिटॉक्स पेय, जानिए रेसिपी

अलाया एफ एक शानदार अदाकारा तो हैं ही, साथ ही उनकी फिटनेस भी काबिले तारीफ है। वह अपनी सेहत का खास ख्याल रखती हैं और नियमित रूप से एक्सरसाइज करती हैं। उनका शानदार फिगर खुद उनकी मेहनत और समर्पण का सबूत पेश करता है। उनकी डाइट भी बहुत पौष्टिक होती है, जिसमें एक खास पेय जरूर शामिल रहता है। अलाया ने हाल ही में इस डिटॉक्स पेय की रेसिपी अपने प्रशंसकों के साथ साझा की है।

अलाया इंस्टाग्राम पर बताई डिटॉक्स पेय की रेसिपी अलाया ने इस सेहतमंद पेय की रेसिपी का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। वह इसे रोजाना रात के वक्त सोने से पहले पीती हैं। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "मैंने इस पेय के बारे में कई इंटरव्यू में बात की है। अब मैंने सोचा की इसकी रेसिपी साझा कर दूं।" उन्होंने वीडियो में बताया कि यह पेय पाचन स्वास्थ्य को दुरुस्त कर सकता है, पेट की सूजन कम कर सकता है और शरीर को डिटॉक्स कर सकता है।

सामग्री इस पेय को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री? इस पेय की रेसिपी बहुत ही आसान है, जिसे बनाने में आपको मुश्किल से 10 मिनट का समय लगेगा। इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां भी हम सभी की रसोई में आसानी से उपलब्ध रहती हैं। इसके लिए आपको अजवाइन, जीरा, सौंफ, अदरक, पुदीने के पत्तों और सब्जा के बीजों की जरूरत पड़ेगी। ये सभी सामग्रियां औषधीय गुणों से समृद्ध होती हैं और सदियों से आयुर्वेद में इस्तेमाल होती आई हैं।

रेसिपी ऐसे तैयार करें यह डिटॉक्स पेय अलाया के इस डिटॉक्स पेय को बनाने के लिए सबसे पहले अदरक को छीलकर अच्छी तरह कद्दूकस कर लें। अब एक बर्तन में पानी उबलने के लिए रखें और उसमें आधा चम्मच अजवाइन डालें। इसमें आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच कुटी हुई अदरक डालकर 5 मिनट उबालें। इसके बाद इसमें पुदीना डालें और 2 मिनट और उबालें। इसे छानकर कप में निकालें और एक चम्मच भीगे हुए सब्जा के बीज मिलाकर सेवन करें।