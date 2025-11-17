सर्दियों में ऐसा होना चाहिए आपका शावर रूटीन, जिससे रूखी नहीं होगी आपकी त्वचा

सर्दियों के दौरान नमी कम होती है और ठंडी हवा चलती है, जिसके चलते त्वचा शुष्क हो जाती है। गर्म पानी से नहाने से यह समस्या बढ़ जाती है और त्वचा के फटने का खतरा रहता है। इसके अलावा कठोर साबुन भी त्वचा की सुरक्षात्मक परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस मौसम में आपको अपना शावर रूटीन सही रखना चाहिए, ताकि त्वचा नमी युक्त रहे। आज के लेख में हम आपको बताएंगे कि आपको सर्दियों में कैसे नहाना चाहिए।

#1 गर्म पानी से न नहाएं सर्दी के मौसम में गर्म पानी से नहाने से बचना चाहिए। हमारी त्वचा पर कई स्वस्थ सूक्ष्मजीव रहते हैं, जो त्वचा के pH स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं। जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो इन स्वस्थ सूक्ष्मजीवों के नष्ट होने का खतरा रहता है। साथ ही गर्म पानी त्वचा की सुरक्षात्मक परत को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे त्वचा शुष्क हो कर फटने लगती है। इसीलिए, सर्दियों के दौरान आपको गुनगुने पानी से नहाना चाहिए।

#2 साबुन की जगह बॉडी वाश इस्तेमाल करें सर्दियों में त्वचा पहले से ही रूखी और संवेदनशील होती है। ऐसे में साबुन लगाने से शुष्कता और बढ़ सकती है, क्योंकि वे कठोर होते हैं। कई साबुनों में कठोर पदार्थ, आर्टिफिशियल सुगंध और अल्कोहल जैसे तत्व होते हैं, जो त्वचा को शुष्क बनाते हैं। ये त्वचा के प्राकृतिक तेलों को मिटाकर रूखेपन को और बढ़ा सकते हैं और जलन पैदा कर सकते हैं। आपको इस मौसम में साबुन के बजाय क्रीम आधारित बॉडी वाश से नहाना चाहिए।

#3 नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगाएं सर्दियों में त्वचा पर जितना मॉइस्चराइजर लगाया जाए, उतना कम होता है। आपको नहाने से तुरंत बाद अपने पूरे शरीर पर यह उत्पाद लगा लेना चाहिए। गुनगुना पानी आपके रोमछिद्रों को खोलने में मदद करेगा, जिससे मॉइस्चराइजर अच्छी तरह त्वचा में अवशोषित हो जाएगा। हल्की गीली त्वचा पर मॉइस्चराइजर लगाने से नमी लंबे समय तक बनी रहेगी और त्वचा फटेगी नहीं। आपके लिए ग्लिसरीन आधारित मॉइस्चराइजर चुनना सबसे बढ़िया रहेगा।