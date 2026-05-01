फूड स्टाल्स को साफ-सुथरा रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, बचे रहेंगे बीमारियों से

फूड स्टाल्स पर खाना बहुत लोगों को पसंद होता है, लेकिन इनमें साफ-सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सही तरीके से फूड स्टाल्स की सफाई न करने से कई बीमारियां हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप फूड स्टाल्स को साफ-सुथरा रख सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप न केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेंगे।

#1 नियमित सफाई करें फूड स्टाल्स की नियमित सफाई बहुत जरूरी है। हर दिन स्टाल को साफ करना चाहिए ताकि गंदगी और कीटाणुओं का जमाव न हो सके। इसके लिए साबुन और पानी का उपयोग करें और फिर इसे सूखे कपड़े से पोछ दें। ध्यान रखें कि सभी उपकरणों और सतहों को अच्छी तरह साफ किया जाए ताकि कोई भी बैक्टीरिया या गंदगी न रहे। नियमित सफाई से स्टाल का माहौल साफ-सुथरा रहेगा और बीमारियों का खतरा भी कम होगा।

#2 हाथ धोने का ध्यान रखें खाना बनाने वाले व्यक्ति को अपने हाथों को बार-बार धोना चाहिए, खासकर जब वह कच्चे खाद्य पदार्थों से पके हुए खाद्य पदार्थों पर स्विच करता है। इसके लिए अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का उपयोग किया जा सकता है या साबुन और पानी से हाथ धोए जा सकते हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि आपके हाथों पर मौजूद कीटाणु आपके भोजन में न मिलें और इससे आप और आपके ग्राहक बीमारियों से बचे रहेंगे।

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#3 सही उपकरणों का इस्तेमाल करें फूड स्टाल्स पर इस्तेमाल होने वाले उपकरणों जैसे चाकू, कटोरे आदि को साफ-सुथरा रखना चाहिए। इनका उपयोग करने से पहले और बाद में इन्हें गर्म पानी और साबुन से धोएं। इसके अलावा प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग न करें क्योंकि इनमें बैक्टीरिया जल्दी पनप सकते हैं। इसके बजाय स्टील या कांच के बर्तनों का उपयोग करें, जो आसानी से साफ किए जा सकें। इस तरह आप अपने फूड स्टाल को साफ-सुथरा रख सकते हैं।

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#4 कच्चे और पके खाद्य पदार्थों को अलग रखें फूड स्टाल्स पर कच्चे और पके खाद्य पदार्थों को एक साथ रखने से गंदगी फैल सकती है, जिससे बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए इन दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखें ताकि बैक्टीरिया या अन्य कीटाणु नहीं फैलें। इसके लिए अलग-अलग बर्तनों या गोलों का उपयोग करें और इन्हें अच्छी तरह से चिन्हित करें ताकि किसी भी गलती की संभावना कम हो। इस तरह आप अपने फूड स्टाल को सुरक्षित और साफ-सुथरा रख सकते हैं।