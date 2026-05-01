फ्रिज में ज्यादा जगह रहेगी बनी, अपनाएं ये 5 तरीके

फ्रिज एक अहम घरेलू उपकरण है, जो हमारे खाने-पीने की चीजों को ताजा रखने में मदद करता है। लेकिन कई बार फ्रिज में सामान रखने से जगह कम लगती है। ऐसे में कुछ स्मार्ट तरीकों को अपनाकर आप अपने फ्रिज की जगह को आसानी से बढ़ा सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताते हैं, जिनसे आपके फ्रिज की सभी चीजें व्यवस्थित रहेंगी और उसमें अधिक सामान भी रखा जा सकेगा।

#1 ऊंचाई का उपयोग करें फ्रिज की ऊंचाई का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। अगर आपका फ्रिज बड़ा नहीं है तो ऊंचाई का इस्तेमाल करके आप ज्यादा सामान रख सकते हैं। इसके लिए आप छोटे-छोटे शेल्फ खरीद सकते हैं, जिन्हें आप आसानी से फ्रिज में रख सकते हैं। इन शेल्फ की मदद से आप छोटे पैकेट्स, डिब्बे और बोतलें आसानी से रख सकते हैं। इससे आपका फ्रिज भी व्यवस्थित रहेगा और उसमें ज्यादा सामान भी रखा जा सकेगा।

#2 दराजों का सही इस्तेमाल करें फ्रिज की दराजें खासतौर पर सब्जियों और फलों के लिए होती हैं। इन दराजों का सही इस्तेमाल करके आप अपनी सब्जियों और फलों को ताजा रख सकते हैं। दराजों में सब्जियों को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर रखें ताकि हर सब्जी को आसानी से मिल सके। इसी तरह फलों को भी अलग-अलग हिस्सों में बांटकर रखें ताकि फ्रिज खोलते ही आपको जरूरत की चीज तुरंत मिल जाए। इससे आपका फ्रिज भी व्यवस्थित रहेगा और उसमें ज्यादा सामान भी रखा जा सकेगा।

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#3 डिब्बों का करें उपयोग फ्रिज में छोटे-छोटे डिब्बों का उपयोग करके आप जगह बचा सकते हैं। इन डिब्बों में आप कटे हुए फल-सब्जियां, दही, मक्खन जैसे सामान आसानी से रख सकते हैं। डिब्बों की मदद से सामान फैलते नहीं हैं और फ्रिज की सफाई करना भी आसान हो जाता है। इसके अलावा डिब्बों में सामान रखने से फ्रिज की अंदरूनी जगह व्यवस्थित रहती है और आप जरूरत पड़ने पर आसानी से अपने सामान को ढूंढ सकते हैं।

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#4 चुंबकीय स्टोरेज का करें इस्तेमाल चुंबकीय स्टोरेज फ्रिज के किनारे या पीछे लगाने वाले छोटे चुंबकीय हिस्से होते हैं, जिनमें आप छोटे-छोटे पैकेट्स जैसे मसाले या छोटे पैकेट्स रख सकते हैं। इससे फ्रिज की मुख्य जगह खाली रहती है और आप अन्य चीजें आसानी से रख सकते हैं। यह तरीका न केवल आपके फ्रिज को व्यवस्थित रखने में मदद करता है बल्कि इसमें अधिक सामान रखने की क्षमता भी बढ़ाता है। इस तरह आप अपने फ्रिज को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।