गर्मियों के दौरान ठंडक के लिए AC या कूलर? जानिए क्या है स्वास्थ्य के लिए बेहतर

गर्मियों के मौसम में कई लोग गर्मी से राहत के लिए कूलर और AC का इस्तेमाल करते हैं। AC की ठंडक जहां गर्मी से राहत देती है, वहीं कूलर कम कीमत पर ठंडक देने का काम करता है। हालांकि, जब बात सेहत की आती है तो लोग कूलर के बजाय AC को प्राथमिकता देते हैं। आइए आज हम आपको दोनों के बीच के फर्क और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में विस्तार से बताते हैं।

फर्क कूलर और AC के बीच फर्क कूलर पानी का इस्तेमाल करता है, जबकि AC में किसी भी तरह का तरल पदार्थ नहीं होता है। कूलर ठंडी हवा के लिए पानी का इस्तेमाल करता है और इसे ठंडा करने के लिए पंखों का इस्तेमाल करता है। वहीं, AC बंद-लूप प्रशीतन प्रणाली का उपयोग करके गर्म हवा को बाहर फेंकता है और ठंडी हवा देता है। हालांकि, कूलर की तुलना में AC की कीमत अधिक होती है। AC कूलर की तुलना में बिजली का अधिक इस्तेमाल करता है।

कूलर कूलर का सेहत पर असर कूलर की ठंडी हवा नाक के अंदरूनी हिस्से को सुखा सकती है, जिससे नाक में सूजन, नाक बंद होना, सिरदर्द और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह अस्थमा और एलर्जी से ग्रसित लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बन सकता है। कूलर के आसपास नमी होने के कारण फफूंद और बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जो सांस की समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसलिए, कूलर का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

Advertisement

AC AC का सेहत पर प्रभाव AC कमरे के तापमान को नियंत्रित करता है और हवा को साफ करने में मदद करता है। हालांकि, अगर आप कम तापमान पर इसे चलाते हैं तो यह सेहत के लिए ठीक नहीं है। कई अध्ययन के मुताबिक, ठंडे तापमान पर सोने से शरीर में सूजन बढ़ सकती है, जो जोड़ों के दर्द और अन्य समस्याओं का कारण बन सकती है। इसके अलावा इसकी वजह से सांसों में संक्रमण, रूखी त्वचा और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

Advertisement