छोटे बागीचे में आसानी से उगाई जा सकती है शलजम, जानिए तरीका

शलजम एक पौष्टिक सब्जी है, जिसे आप अपने छोटे बागीचे में आसानी से उगा सकते हैं। यह न केवल खाने में स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें विटामिन्स और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है। इस लेख में हम आपको शलजम की खेती के लिए जरूरी टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे, ताकि आप अपने छोटे बागीचे में भी ताजा और स्वस्थ शलजम उगा सकें। सही मिट्टी, पानी और धूप का ध्यान रखते हुए आप अपने छोटे बागीचे को हरा-भरा बना सकते हैं।

#1 सही मिट्टी का चयन करें शलजम की खेती के लिए अच्छी मिट्टी का होना जरूरी है। इसके लिए आप हल्की मिट्टी का चयन कर सकते हैं, जो पानी को अच्छे से सोखती है और पौधों को पोषण देती है। अगर आपके पास हल्की मिट्टी नहीं है तो आप सामान्य मिट्टी में रेत मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि मिट्टी में नमी बनी रहे ताकि पौधे अच्छे से बढ़ सकें।

#2 बीज बोने का सही समय चुनें शलजम को ठंड के मौसम में बोना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे यह जल्दी और अच्छे से बढ़ता है। बीज बोने के लिए अक्टूबर से नवंबर का समय सही होता है। अगर आप गर्मियों में शलजम उगाना चाहते हैं तो आपको विशेष देखभाल करनी पड़ेगी जैसे कि छाया देना और नियमित रूप से पानी देना। इसके अलावा गर्मियों में मिट्टी को ठंडा रखने के लिए पत्तों का आवरण कर सकते हैं।

#3 पौधों की दूरी बनाए रखें शलजम के पौधों के बीच उचित दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि वे अच्छे से बढ़ सकें। हर पौधे के बीच कम से कम 10-12 इंच की दूरी रखें ताकि उनकी जड़ों को फैलने का पूरा मौका मिले। इससे वे एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे और हर पौधा अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ पाएगा। इस तरह आप अपने छोटे बागीचे में भी ताजा और स्वस्थ शलजम उगा सकते हैं।

#4 नियमित रूप से पानी दें शलजम के पौधों को नियमित रूप से पानी देना बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा पानी न डालें क्योंकि इससे पौधे सड़ सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप मिट्टी की नमी जांचें और तभी पानी दें जब मिट्टी सूखी लगे। सुबह या शाम के समय पानी देना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे पौधों को पर्याप्त नमी मिलती है और वे अच्छे से बढ़ते हैं।