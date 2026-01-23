अनार के छिलकों को फेंकने की बजाय इन 5 व्यंजनों के लिए करें इस्तेमाल, आसान हैं रेसिपी

अनार के छिलकों को अक्सर लोग कचरे में फेंक देते हैं। हालांकि, इनसे कई स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। अनार के छिलकों में फाइबर, विटामिन-C और एंटी-ऑक्सीडेंट होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इस लेख में हम आपको अनार के छिलकों से बनाए जाने वाले कुछ आसान और स्वादिष्ट स्नैक्स की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।

#1 अनार के छिलकों की चटनी अनार के छिलकों की चटनी एक बढ़िया व्यंजन है, जिसे आप खाने के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अनार के छिलकों को धोकर काट लें, फिर इन्हें मिक्सी में पीस लें। अब इसमें हरी मिर्च, धनिया, नमक और नींबू का रस डालकर दोबारा पीस लें। चटनी को चखें और अपने हिसाब से मसाले बढ़ा लें। यह चटनी न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन-C रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है।

#2 अनार के छिलकों का हलवा अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो अनार के छिलकों का हलवा आपके लिए एक अच्छा पकवान हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अनार के छिलकों को धोकर काट लें, फिर इन्हें पानी में उबाल लें। ऐसा करने से इनका कड़वा स्वाद चला जाएगा। अब इनको मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को घी में भूनें और उसमें चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर पकाएं, जब तक कि हलवा गाढ़ा न हो जाए।

#3 अनार के छिलकों की खीर अनार के छिलकों की खीर एक अनोखी मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अनार के छिलकों को धोकर काट लें। इसके बाद इन्हें पानी में उबाल लें, ताकि इनका कड़वा स्वाद चला जाए। अब इनको मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को दूध में पकाएं और उसमें चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर गाढ़ा होने तक पकने दें। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें काजू और बादाम जैसे मेवे मिला दें।

#4 अनार के छिलकों के नमकीन चिप्स अगर आप नमकीन स्नैक्स पसंद करते हैं तो अनार के छिलकों के नमकीन चिप्स आजमाएं। इसके लिए सबसे पहले अनार के छिलकों को पतले-पतले टुकड़ों में काट लें। अब इन्हें हल्का-सा तेल लगाकर बेक करें या एयर फ्राई करें। जब ये कुरकुरे हो जाएं तो उन्हें परोसे लें। इन पर थोड़ा नमक छिड़ककर इन्हें अच्छी तरह ठंडा होने दें। ये चिप्स आपके स्नैक टाइम को खास बना देंगे और इनमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में मिलेगा।