भारतीय डाइट में चुकंदर को शामिल करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

चुकंदर एक ऐसी सब्जी है, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन्स, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। यह दिल को सेहतमंद रखने, खून की कमी को दूर करने और त्वचा को निखारने में मदद करता है। आइए जानते हैं कि चुकंदर को भारतीय डाइट में शामिल करने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं।

#1 सलाद में शामिल करें सलाद में चुकंदर को शामिल करना एक बेहतरीन तरीका है। इसके लिए ताजे चुकंदर को छीलकर पतले-पतले टुकड़ों में काट लें और इसे खीरे, टमाटर, प्याज और नींबू के रस के साथ मिलाएं। यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहतमंद भी है। इससे आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और यह पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। आप इसमें थोड़ा नमक और काली मिर्च डालकर इसका स्वाद बढ़ा सकते हैं।

#2 सूप बनाएं चुकंदर का सूप एक बहुत ही पौष्टिक विकल्प हो सकता है। इसके लिए चुकंदर को उबालकर उसका रस निकाल लें और उसमें प्याज, लहसुन, अदरक और मसाले मिलाकर पकाएं। इसे धीमी आंच पर कुछ देर पकाने के बाद इसमें मलाई मिलाकर इसे परोसें। यह सूप न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें मौजूद विटामिन्स और खनिज आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। इसे ठंडा करके भी पिया जा सकता है।

#3 परांठे बनाएं परांठे तो हर घर में बनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी चुकंदर के परांठे बनाए हैं? इसके लिए गेहूं के आटे में उबले हुए और मैश किए हुए चुकंदर मिलाएं और सामान्य तरीके से गूंध लें। अब इस आटे की लोई बनाकर परांठे बेल लें और तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। ये परांठे न केवल देखने में सुंदर लगते हैं बल्कि खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं।

#4 अचार बनाएं अचार तो हर घर की खासियत होती है, लेकिन क्या आपने कभी चुकंदर का अचार बनाया है? इसके लिए छोटे-छोटे टुकड़ों में कटे हुए चुकंदर को नींबू के रस, सरसों तेल, मेथी दाना, सौंफ आदि मसालों से मिलाकर धूप में रखें ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। यह अचार आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगा और इसे लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है।