सर्दियों में खाएं 500 से कम कैलोरी वाले ये स्नैक्स, आपको नहीं करेंगे मोटा

सर्दी के मौसम में भूख बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर खुद को गर्म रखने के लिए ज्यादा कैलोरी जलाता है। ऐसे में लोग ज्यादा खा लेते हैं या अस्वास्थ्यकर भोजन का विकल्प चुन लेते हैं। हालांकि, इस मौसम में आप बिना अपना वजन बढ़ाए भी स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। आज हम आपको 5 ऐसे स्नैक्स की रेसिपी बताने वाले हैं, जिनमें 500 से कम कैलोरी होती हैं। इन्हें खा कर मोटे होने की चिंता नहीं रहेगी।

#1 बेक्ड समोसा सर्दियों में चाय के साथ गर्मा-गर्म समोसा खा के दिल खुश हो जाता है। हालांकि, आपको तले हुए समोसे की जगह बेक्ड विकल्प चुनना चाहिए। 2 पीस बेक्ड समोसे में करीब 320 कैलोरी ही होती हैं। इसे बनाने के लिए आटा, नमक और तेल को मिलाकर आटा गूंध लें। आलू, मटर, जीरा, हींग, मसाले, नमक और अदरक-लहसुन की फिलिंग बनाकर समोसों में भरें। अब इन्हें ओवन या एयर फ्रायर में बेक कर लें।

#2 ब्रोकली वाला सूप एक कटोरी ब्रोकली सूप में 100 से 200 कैलोरी होती हैं और यह बेहद पौष्टिक भी होता है। इसे पी कर आपको गर्माहट तो मिलेगी ही, साथ ही आपका मन भी तृप्त होगा। इसे तैयार करने के लिए पैन में प्याज भूनें और उसमें क्रीम शामिल कर दें। इसके बाद इसमें सब्जियों का शोरबा डालें और उबाल आने के बाद गाजर, मसाले और ब्रोकली मिलाएं। इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से पीस लें और ऊपर से चीज डालकर पिएं।

#3 उपमा उपमा एक कम कैलोरी वाला नाश्ता है, जो फाइबर से भरपूर होता है। यह गर्म पकवान वजन को नियंत्रित रखेगा और आपकी लालसा को भी कम करेगा। इसके लिए कढ़ाई में सूजी को सूखा भूनकर एक प्लेट में निकाल लें। अब इसी कढ़ाई में तेल गर्म करके इसमें राई, मूंगफली और करी पत्ते भूनें। अब इसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च और हरी मटर डालकर भूनें। इसमें पानी और नमक मिलाएं और उबाल आने पर धीरे-धीरे सूजी मिलाएं।

#4 शकरकंदी चाट सर्दियों में शकरकंदी ज्यादा खाई जाती है, जिससे बनने वाली चाट एक बेहतरीन स्नैक हो सकती है। इसके एक कटोरे में महज 260 कैलोरी होती हैं और इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। इसे बनाने के लिए शकरकंदी को उबालें और उसके टुकड़ों को हल्का-सा भून लें। अब एक कटोरे में इन टुकड़ों को निकालें और ऊपर से हरी चटनी, इमली की चटनी, चाट मसाला, कला नमक, सेव, अनार के दानें और प्याज डालकर खाएं।