सर्दी में लें ब्रोकली चेडर सूप का आनंद, इसकी रेसिपी भी है बेहद आसान

लेखन सयाली
Nov 08, 2025
06:30 pm
सर्दी में सभी सूप पीना पसंद करते हैं, जिससे शरीर को गर्माहट मिल जाती है। आम तौर पर लोग टमाटर, स्वीट कॉर्न, मशरूम या मानचाओ जैसे सूप चुनते हैं। इनका स्वाद अच्छा होता है, लेकिन बार-बार इन्हें ही पीना मन को उबा देता है। इनकी जगह पर इस बार आपको ब्रोकली चेडर सूप बनाकर पीना चाहिए। यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होगा और इसका स्वाद मन को जरूर भाएगा। आइए इसकी रेसिपी और स्वास्थ्य लाभों पर नजर डालते हैं।

सामग्री

ब्रोकली चेडर सूप बनाने के लिए लगेगा ये सामान

ब्रोकली सर्दी के मौसम में आसानी से मिल जाती है, जो इस सूप की मुख्य सामग्री भी है। इसके अलावा सभी सामग्रियां आपको आसानी से अपनी रसोई में मिल जाएंगी। इसे बनाने के लिए आपको आधा कप मक्खन, प्याज, आधा कप मैदा, 2 कप क्रीम, 2 कप सब्जियों का शोरबा, 3 कप ब्रोकली, एक कप गाजर, आधा चम्मच जायफल पाउडर, 2 कप घिसी हुई चेडर चीज, नमक और काली मिर्च की जरूरत पड़ेगी।

स्टेप 1

इस तरह होगी सूप बनाने की शुरुआत

इस सूप को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मक्खन को पिघला लें। इसमें प्याज डालें और मैदा डालकर तब तक भूनें जब तक अच्छी खुशबु आने लगे। इसमें थोड़ी-थोड़ी करके क्रीम शामिल करें और लगातार मिलाते भी रहें। इसके बाद इसमें सब्जियों का शोरबा डाल दें और उबाल आ जाने दें। इस दौरान आंच को धीमा ही रखें और क्रीम को भी ठीक से मिला लें। करीब 20 मिनट तक सूप को उबलने के लिए छोड़ दें।

स्टेप 2

सब्जियां पकाएं और चीज मिलाकर परोसें

सूप में बारीक कटी गाजर और ब्रोकली को शामिल करें और अच्छी तरह मिला लें। इन्हें तब तक पकाते रहें जब तक कि दोनों सब्जियां मुलायम न हो जाएं। इस चरण में इसमें नमक और काली मिर्च भी मिला दें। इसमें ढेर सारी चेडर चीज डालें और उसके पिघलने तक पकाते रहें। आप चाहें तो सूप को ऐसे भी परोस सकते हैं या हैंड ब्लेंडर की मदद से इसे पीस भी सकते हैं। ऊपर से चीज और क्रीम डालकर पिएं।

फायदे

ब्रोकली चेडर सूप पीने के फायदे

ब्रोकली चेडर सूप को खान-पान में शामिल करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो सकती है। ब्रोकली में विटामिन, खनिज और फाइबर मौजूद होते हैं, वहीं चेडर चीज प्रोटीन और कैल्सियम का स्त्रोत होती है। इनसे बना सूप सर्दी-जुखाम से सुरक्षित रखने के साथ-साथ हड्डियों को भी मजबूत बना देता है। ब्रोकली चेडर सूप में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो कोशिका क्षति से बचाने और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं।