सर्दियों में जरूर खाएं ये 5 फल, इनमें होती है विटामिन-C की प्रचुर मात्रा 

सर्दियों में कई ऐसे फल आते हैं, जो न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि विटामिन-C से भरपूर भी होते हैं। विटामिन-C एक ऐसा पोषक तत्व है, जो हमारी शरीर की रक्षा करने की क्षमता को मजबूत बनाता है और हमें सर्दी-खांसी से बचाए रखता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे फल के बारे में बताते हैं, जो सर्दियों में उपलब्ध होते हैं और विटामिन-C का अच्छा स्त्रोत भी हैं।

#1 संतरा संतरा विटामिन-C का बेहतरीन स्त्रोत है, जो हमारी शरीर की रक्षा करने की क्षमता को मजबूत बनाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा संतरे का सेवन त्वचा को भी चमकदार बनाता है और इसे नमी देता है। सर्दियों में संतरे का सेवन करने से आप ताजगी महसूस करेंगे और सर्दी-खांसी से भी बचे रहेंगे। इसलिए इसे अपनी खाने की आदत में जरूर शामिल करें।

#2 आंवला आंवला को एक बहुत ही फायदेमंद फल माना जाता है क्योंकि यह कई प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन-C की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो हमारी शरीर की रक्षा करने की क्षमता को बढ़ावा देती है। आंवला का सेवन करने से शरीर की ऊर्जा बनी रहती है और आप सर्दी-खांसी से बचे रहते हैं। इसके अलावा आंवला का सेवन त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद होता है।

#3 सेब सेब एक ऐसा फल है, जो हर मौसम में उपलब्ध रहता है, लेकिन सर्दियों में इसका स्वाद सबसे अच्छा होता है। इसमें विटामिन-C के साथ-साथ फाइबर भी होता है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और पेट की समस्याओं से बचाए रखता है। सेब का सेवन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और आप ताजगी महसूस करते हैं। इसके अलावा सेब का सेवन करने से त्वचा भी स्वस्थ रहती है।

#4 अंगूर अंगूर छोटे-छोटे होते हैं, लेकिन इनमें विटामिन-C सहित कई प्रकार के विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हमारी शरीर की रक्षा करने की क्षमता को मजबूत बनाते हैं। अंगूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा अंगूर का सेवन करने से त्वचा भी स्वस्थ रहती है और निखरी हुई लगती है। सर्दियों में अंगूर खाने से आप ताजगी महसूस करते हैं और सर्दी-खांसी से भी बचे रहते हैं।