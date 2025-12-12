दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल जाएं तो इन 5 गतिविधियों का जरूर लें आनंद

दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल एक खूबसूरत शहर है, जो आधुनिकता और पारंपरिक संस्कृति का बेहतरीन मेल प्रस्तुत करता है। यहां की चमचमाती इमारतें, ऐतिहासिक स्थल और स्वादिष्ट भोजन पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सियोल में घूमने लायक जगहों की कोई कमी नहीं है। हालांकि, यहां कुछ ऐसी अनोखी गतिविधियां भी हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना सकती हैं। आइए सियोल में आजमाई जाने वाली 5 अनोखी गतिविधियों के बारे में जानते हैं।

#1 किमची बनाने का अनुभव लें किमची दक्षिण कोरिया का खास व्यंजन है और इसे बनाना एक कला है। यह एक तरह का फेरमेंटड अचार होता है, जो पत्तागोभी, मूली और गाजर जैसी सब्जियों से बनता है। सियोल में कई ऐसे स्थान हैं, जहां आप किमची बनाने की प्रक्रिया को सीख सकते हैं। इस दौरान आपको किमची के अलग-अलग प्रकारों के बारे में जानकारी मिलेगी और आप खुद भी इसे बनाने का अनुभव पा सकेंगे।

#2 हान नदी पर नौका विहार करें हान नदी सियोल के बीचों-बीच बहती है और इसमें नौका विहार करना बेहद खास अनुभव है। इस सैर के दौरान आप शहर के प्रमुख आकर्षण स्थलों को देख सकेंगे, जिनमें नहर किनारे बने पार्क, पुल और इमारतें शामिल हैं। शाम के समय यह सैर और भी खूबसूरत लगती है, जब पूरे शहर में रौशनी जगमगाती है। यहां आप दोस्तों या परिवार संग समय बिताकर अपनी यात्रा को आनंदमय बना सकते हैं।

Advertisement

#3 पोंगुनग झील के किनारे बैठें पोंगुनग झील एक शांतिपूर्ण स्थान है, जहां आप प्रकृति की गोद में कुछ समय बिता सकते हैं। यहां बोटिंग करना, पैदल चलना या बस बैठकर आस-पास के नजारों का आनंद लेना बहुत ही सुखद अनुभव होगा। इस झील के किनारे बने पार्क में पिकनिक मनाना भी एक अच्छा अनुभव होगा, जो आपको हमेशा याद रहेगा। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको सुकून का अनुभव कराएगी। यह जगह परिवार संग समय बिताने के लिए भी आदर्श है।

Advertisement

#4 बीटॉन्ग बाजार में खरीदारी करें बीटॉन्ग बाजार सियोल का एक मशहूर बाजार है, जहां आपको हर तरह की चीजें मिल सकती हैं। यहां आप स्थानीय हस्तशिल्प, कपड़े, गहने और अन्य सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहां कई तरह के पारंपरिक दक्षिण कोरियाई व्यंजन भी मिलते हैं, जिन्हें चखकर आपको आनंद आ जाएगा। इस बाजार की गलियों में घूमते हुए आपको सियोल की जीवंतता का अहसास होगा और यह आपकी यात्रा को यादगार बना देगा।