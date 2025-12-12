अपने बोरिंग और साधारण कार्डिगन को स्टाइलिश बनाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

कार्डिगन एक आरामदायक और स्टाइलिश कपड़ा है, जिसे महिलाएं सर्दियों में पहनना बहुत पसंद करती हैं। हालांकि, ज्यादातर कार्डिगन एक जैसे लगते हैं और उन्हें पहनकर मन ऊबने लगता है। ऐसे में कुछ छोटे-छोटे बदलाव करके आप अपने साधारण कार्डिगन को नया रूप दे सकती हैं। इन्हें पहनकर आप सबसे सुंदर दिखेंगी और लोग आपकी जमकर तारीफ करेंगे। आइए कुछ आसान और प्रभावी फैशन टिप्स जानते हैं, जिनसे कार्डिगन को स्टाइलिश मेक ओवर दिया जा सकता है।

#1 बटन बदलें आप अपने पुराने कार्डिगन के बटन बदलकर उसे नया लुक दे सकती हैं। अलग-अलग रंग और डिजाइन वाले बटन आपके कार्डिगन को थोड़ा मजेदार रूप देंगे। इसके लिए आप बाजार से कार्डिगन के रंग वाले या विपरीत रंग के बटन खरीद सकती हैं। इसके अलावा आप फूल, ऊनी फूल और अन्य आकार वाले बटन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इनसे न केवल स्टाइल में बदलाव आएगा, बल्कि कार्डिगन में रंगों का सपर्श भी जुड़ेगा।

#2 पैच लगाएं अगर आपके कार्डिगन में छोटे-छोटे छेद हो गए हैं या वह पुराना लगने लगा है तो आप पैच वर्क का सहारा ले सकती हैं। अलग-अलग रंग और आकार के पैच लगाकर आप उसे नया जीवन दे सकती हैं। ये पैच न केवल उसे स्टाइलिश बनाएंगे, बल्कि उसे लंबे समय तक पहनने योग्य भी बना देंगे। आप अपने कार्डिगन पर अपनी पसंद के मुताबिक फंकी या एस्थेटिक पैच लगा सकती हैं।

Advertisement

#3 बेल्ट जोड़ें बड़े कार्डिगन के ऊपर बेल्ट लगाकर आप एक आकर्षक लुक हासिल कर सकती हैं। बेल्ट आपकी कमर को हाइलाइट करेगी और ओवरसाइज कार्डिगन को आपके साइज का भी बना देगी। कार्डिगन के ऊपर पहनने के लिए आप चमड़े या कपड़े की बेल्ट चुन सकती हैं, जो आपके कपड़ों के साथ मेल खाती हो। बेल्ट लगाने से न केवल आपका कार्डिगन दिखने में नया लगेगा, बल्कि आपका स्टाइल भी थोड़ा बदल जाएगा।

Advertisement

#4 कढ़ाई करें अगर आप अपने कार्डिगन को और भी खास बनाना चाहती हैं तो उस पर कढ़ाई करें या चमकीले धागों से कोई फूल आदि बनवाएं। इससे वह आपके व्यक्तिगत स्टाइल के अनुकूल बन जाएगा और बिलकुल नया भी लगने लगेगा। आप इस पर अपनी पसंद के अनुसार फूल, पत्तियां या कोई अन्य डिजाइन बना सकती हैं। कढ़ाई करने से आप अपने कार्डिगन को इंडो-वेस्टर्न या पारंपरिक रूप भी दे पाएंगी।