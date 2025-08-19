त्वचा को चमकदार बनाने में सहायक हैं ये 5 देसी उबटन, जानिए इनका इस्तेमाल

अक्सर महिलाएं अपने चेहरे पर चमक लाने के लिए कई तरह के महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इनसे त्वचा को कोई खास फायदा नहीं होता है। इनकी बजाय देसी उबटन का इस्तेमाल करें क्योंकि यह त्वचा को जवां दिखाने के साथ-साथ मुलायम बनाने में मदद कर सकता है। आइए आज हम आपको पांच देसी उबटन की विधि बताते हैं, जिनका इस्तेमाल रोजाना किया जा सकता है और इससे त्वचा पर निखार आएगा।

#1 चंदन और गुलाब के सूखे फूल का उबटन सामग्री: आधा चम्मच चंदन, 2 चम्मच गुलाब के सूखे फूल के पंखुड़ी का पाउडर और पानी (जरूरत के अनुसार)। उबटन बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: सबसे पहले इन सभी चीजों को एकसाथ मिलाकर पेस्ट बना लें, फिर इसे अपने चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट के बाद गुनगुने पानी से चेहरा धो लें। फायदा: यह उबटन त्वचा को मुलायम बनाने के साथ उसे जवां दिखाने में मदद कर सकता है।

#2 बेसन, हल्दी और दूध का उबटन सामग्री: 2 चम्मच बेसन, एक चुटकी हल्दी पाउडर और 2 चम्मच दूध। उबटन बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: एक कटोरी में सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और सूखने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदा: यह त्वचा को मुलायम बनाने के साथ उसे जवां दिखाने में मदद कर सकता है।

#3 चंदन और नींबू का उबटन सामग्री: 2 चम्मच चंदन का पाउडर, आधा चम्मच नींबू का रस और पानी (जरूरत के अनुसार)। उबटन बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: एक कटोरी में सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर पेस्ट तैयार करें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और सूखने के बाद गुनगुने पानी से चेहरा धो लें। फायदा: यह उबटन त्वचा को मुलायम बनाने के साथ उसे जवां दिखाने में मदद कर सकता है।

#4 कच्चे दूध और चंदन का उबटन सामग्री: 2 चम्मच चंदन का पाउडर, 2 चम्मच कच्चे दूध और 1 चम्मच बादाम का तेल। उबटन बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: एक कटोरी में सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और सूखने के बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें। फायदा: यह उबटन त्वचा को मुलायम बनाने के साथ उसे जवां दिखाने में मदद कर सकता है।