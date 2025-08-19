आंखों का तनाव दूर करने और आंखों की रोशनी सुधार सकती हैं ये आदतें

आंखों पर ज्यादा दबाव डालने के कारण कई बार नजर में धुंधलापन या यहां तक कि स्थायी नजर हानि जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आंखों पर ज्यादा दबाव के कारण ग्लूकोमा, मोतियाबिंद और रेटिना क्षति जैसी गंभीर बीमारियों का भी खतरा रहता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी आदतें बताते हैं, जिनसे आप आंखों पर कम तनाव डाल सकते हैं और इससे आंखों की रोशनी को सुधारने में मदद मिल सकती है।

#1 हरी सब्जियां और गाजर का सेवन करें हरी सब्जियां और गाजर जैसे खाने की चीजों का सेवन आंखों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। इसका कारण है कि हरी सब्जियों और गाजर में मौजूद जरूरी तत्व और एंटी-ऑक्सीडेंट्स आंखों के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। ये आंखों को धूप और प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बचाने के साथ नजर को सुधारने में मदद कर सकते हैं। इसलिए रोजाना इनका सेवन करना बेहतर हो सकता है।

#2 कंप्यूटर स्क्रीन से बनाकर रखें थोड़ा दूरी अगर आप रोजाना कंप्यूटर का ज्यादा उपयोग करते हैं तो यह आपकी आंखों के लिए काफी नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल, कंप्यूटर स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी से आंखों में तनाव बढ़ जाता है, जिससे आंखें थक जाती हैं। इससे बचने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते समय हर 20 मिनट के बाद 20 फीट दूर किसी चीज को 20 सेकंड तक देखें। इससे आपकी आंखें आराम महसूस करेंगी।

#3 मोबाइल का उपयोग कम करें कंप्यूटर की तरह ही मोबाइल फोन का ज्यादा उपयोग करने से भी आंखों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मोबाइल का उपयोग करते समय आंखें स्क्रीन के काफी करीब होती हैं, जिससे आंखों में सूजन और दर्द जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए मोबाइल का उपयोग कम करने की कोशिश करें और इसे इस्तेमाल करते समय कम रोशनी वाली जगह का चुनाव करें। इससे आपकी आंखों को आराम मिलेगा।

#4 धूप में निकलने से पहले धूप का चश्मा जरूर पहनें धूप में बिना धूप के चश्मे के निकलने से भी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। सूरज की तेज रोशनी से आंखों में जलन, लाली और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकलें तो धूप के चश्मे को जरूर पहनें। इससे आपकी आंखें सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षित रहेंगी और आप आराम महसूस करेंगे। यह आदत आपकी आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकती है।