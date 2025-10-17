त्योहारों के सीजन में घर को सजाने के लिए बनाएं ये 5 तोरण, लगेंगे बेहद खूबसूरत

त्योहारों पर घर की सजावट करने के लिए लोग तोरण बनाना पसंद करते हैं। ये न केवल घर को खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि शुभता और समृद्धि का प्रतीक भी माने जाते हैं। तोरण को आमतौर पर मुख्य दरवाजे पर लगाया जाता है। आज हम आपको तोरण की 5 ऐसी डिजाइन बताने वाले हैं, जिन्हें आप इस त्योहार के सीजन में आसानी से बना सकते हैं और अपने घर की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं।

#1 फूलों से बना तोरण फूलों से बना तोरण सबसे पारंपरिक और सुंदर विकल्प होता है। इसे बनाने के लिए आप चमेली, गुलाब, गेंदे और मोगरे जैसे ताजा फूलों का उपयोग कर सकते हैं। इन फूलों को धागे पर पिरोकर या फिर दरवाजे के ऊपर लटकाकर आप एक खूबसूरत तोरण बना सकते हैं। यह न केवल देखने में अच्छा लगेगा, बल्कि इसकी खुशबू आपके घर को महका देगी। आप चाहें तो असली की जगह पर नकली फूलों का तोरण भी बना सकते हैं।

#2 आम की पत्तियों का तोरण आम की पत्तियों का तोरण भी बहुत लोकप्रिय है, जो खास तौर से दिवाली और पूजा-पाठ के दौरान बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए आम के ताजा पत्तों को एक साथ बांधें और दरवाजे पर लटका दें। इसे और भी सुंदर बनाने के लिए बीच-बीच में गेंदे के फूल भी लगा दें। यह तोरण हर त्योहार पर शुभ माना जाता है और इसे घर की सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है।

#3 रंगोली वाला तोरण अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो रंगोली वाला तोरण एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसमें रंगोली के डिजाइन को तोरण के आकार में बनाया जाता है और फिर उसे दरवाजे पर लगाया जाता है। इससे आपका घर न केवल आकर्षक लगेगा, बल्कि त्योहारों का माहौल भी खुशनुमा हो जाएगा। रंगोली वाले तोरण में आप अलग-अलग रंगों और पैटर्न का इस्तेमाल करके अपनी रचनात्मकता भी दिखा सकते हैं।

#4 कपड़े से बना तोरण कपड़े से बना तोरण भी आजकल चलन में आ गया है। इसमें अलग-अलग रंगों और पैटर्न वाले कपड़ों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें सिलकर तोरण का आकार दिया जाता है। इस तरह का तोरण आपके घर को एक आधुनिक और अलग लुक दे सकता है। कपड़े से बने तोरण को आप अपने मनपसंद डिजाइन और रंगों से सजा सकते हैं, जिससे वह और भी आकर्षक और व्यक्तिगत बन जाएगा।