चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में SIR की घोषणा की, इस तारीख से होगा शुरू
क्या है खबर?
चुनाव आयोग ने सोमवार को 12 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि SIR की अगली प्रक्रिया बिहार के विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद शुरू होंगे। इस दौरान चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी उपस्थित रहे। हालांकि, उन्होंने राज्यों के नामों की घोषणा नहीं की है।
ऐलान
हाल में बिहार में हुआ था SIR
आयोग ने हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य पूरा किया था। 30 सितंबर को 7.42 करोड़ नामों वाली अंतिम मतदाता सूची भी जारी की गई थी। राज्य में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होना है और मतगणना 14 नवंबर को होगी। आयोग ने SIR योजना को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) के साथ पहले ही 2 सम्मेलन आयोजित कर लिए हैं।