चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में SIR की घोषणा की, इस तारीख से होगा शुरू

ऐलान

हाल में बिहार में हुआ था SIR

आयोग ने हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य पूरा किया था। 30 सितंबर को 7.42 करोड़ नामों वाली अंतिम मतदाता सूची भी जारी की गई थी। राज्य में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होना है और मतगणना 14 नवंबर को होगी। आयोग ने SIR योजना को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) के साथ पहले ही 2 सम्मेलन आयोजित कर लिए हैं।