अमेरिका ने हरियाणा के 54 अवैध प्रवासियों को वापस भेजा, डंकी रूट से किया था प्रवेश 

अमेरिका ने हरियाणा के 54 लोगों को निर्वासितक किया

लेखन गजेंद्र 04:56 pm Oct 27, 202504:56 pm

क्या है खबर?

अमेरिका ने हरियाणा के 54 अवैध प्रवासियों को रविवार को वापस भारत भेज दिया है। सभी पर डंकी रूट से अमेरिका में प्रवेश करने का आरोप है। यह समूह रविवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा था, जिन्हें उनके परिवार के हवाले कर दिया गया। अमेरिका से निर्वासित किए गए अधिकतर की आयु 25 से 40 वर्ष के बीच हैं। सभी हरियाणा के विभिन्न जिलों से हैं, जिसमें करनाल से सबसे अधिक 16 लोग शामिल हैं।