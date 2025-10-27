अमेरिका ने हरियाणा के 54 अवैध प्रवासियों को वापस भेजा, डंकी रूट से किया था प्रवेश
क्या है खबर?
अमेरिका ने हरियाणा के 54 अवैध प्रवासियों को रविवार को वापस भारत भेज दिया है। सभी पर डंकी रूट से अमेरिका में प्रवेश करने का आरोप है। यह समूह रविवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा था, जिन्हें उनके परिवार के हवाले कर दिया गया। अमेरिका से निर्वासित किए गए अधिकतर की आयु 25 से 40 वर्ष के बीच हैं। सभी हरियाणा के विभिन्न जिलों से हैं, जिसमें करनाल से सबसे अधिक 16 लोग शामिल हैं।
निर्वासन
किसी ने भी ट्रैवल एजेंट के खिलाफ शिकायत नहीं की
पुलिस ने बताया कि अमेरिका से भेजे गए लोगों में करनाल के 16, कैथल के 15, अंबाला के 5, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र के 4-4, जींद के 3, सोनीपत के 2 और पंचकूला, पानीपत, रोहतक और फतेहाबाद के 1-1 लोग शामिल हैं। किसी भी निर्वासित भारतीय ने ट्रैवल एजेंट के खिलाफ शिकायत नहीं की है, जिसने उनकी अवैध यात्रा का प्रबंध किया था। हालांकि, स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पूछताछ कर रही है।
गिरफ्तार
लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सहयोगी भी हाथ आया
अमेरिका के निर्वासन में हरियाणा के विशेष कार्य बल (STF) को भी सफलता मिली है। निर्वासन में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एक करीबी सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम लखविंदर सिंह उर्फ लक्खा है, जो कैथल के तितरम गांव का निवासी है। उसके दिल्ली पहुंचते ही सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद STF अंबाला ने उसे हिरासत में ले लिया। लक्खा 2022 से अमेरिका से सक्रिय था और पंजाब-हरियाणा में गोलीबारी और वसूली कर रहा था।