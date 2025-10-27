जेरोधा अगली तिमाही से अमेरिकी शेयरों में निवेश की पेशकश करेगी

जेरोधा अगली तिमाही से देगी अमेरिकी शेयरों में निवेश की सुविधा, कंपनी प्रमुख ने दिए संकेत

क्या है खबर?

राजस्व के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर जेरोधा अगली तिमाही तक अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश की पेशकश करने के लिए तैयार है। कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नितिन कामथ ने घोषणा की है। बेंगलुरु स्थित डिस्काउंट ब्रोकर ने अब तक अमेरिकी निवेश उत्पाद से दूरी बनाए रखी है, जबकि एंजेल वन, इंडमनी, JM फाइनेंशियल, एक्सिस डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज, कुवेरा और 5 पैसा जैसी कई ब्रोकरेज कंपनियां यह सुविधा प्रदान करती हैं।