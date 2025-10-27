जेरोधा अगली तिमाही से देगी अमेरिकी शेयरों में निवेश की सुविधा, कंपनी प्रमुख ने दिए संकेत
क्या है खबर?
राजस्व के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर जेरोधा अगली तिमाही तक अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश की पेशकश करने के लिए तैयार है। कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नितिन कामथ ने घोषणा की है। बेंगलुरु स्थित डिस्काउंट ब्रोकर ने अब तक अमेरिकी निवेश उत्पाद से दूरी बनाए रखी है, जबकि एंजेल वन, इंडमनी, JM फाइनेंशियल, एक्सिस डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज, कुवेरा और 5 पैसा जैसी कई ब्रोकरेज कंपनियां यह सुविधा प्रदान करती हैं।
संकेत
कंपनी प्रमुख ने क्या कहा?
नितिन कामथ ने यूट्यूब पर कहा, "बहुत से लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पर टैग किया और अमेरिका में निवेश के बारे में पूछा। हम इस पर काम कर रहे हैं और अगली तिमाही में हमारे पास कुछ न कुछ जरूर होगा। यह एक उत्पाद लॉन्च है।" जेरोधा के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) कैलाश नाध ने कहा, "यह लंबे समय से लंबित था। अब हमें GIFT सिटी के माध्यम से अपेक्षित नियामक स्पष्टता मिल गई है।"
घाटा
घाटे के बीच उठाया जा रहा यह कदम
यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब जेरोधा के राजस्व और शुद्ध लाभ में एक दशक से भी ज्यादा समय में पहली बार गिरावट आई है। वायदा और विकल्प (F&O) व्यापार नियमों सहित कई नियामक बदलावों के कारण वित्त वर्ष 2025 में इसके राजस्व और मुनाफे में 15 प्रतिशत और शुद्ध लाभ 5,500 करोड़ रुपये से घटकर 4,200 करोड़ रुपये रह गया। इसका राजस्व 10,000 करोड़ रुपये से घटकर 8,500 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।