पुदीने की डंठल को फेंकने के बजाय इन 5 तरीकों से किया जा सकता है इस्तेमाल

पुदीना एक ताजगी भरी जड़ी-बूटी है, जो किसी भी खाने के जायके को बढ़ा देती है। इसकी डंठल को लोग अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं। हालांकि, यह कई व्यंजनों में काम आ सकती हैं। पुदीने की डंठल में भी वही गुण होते हैं, जो इसके पत्तों में होते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों के बारे में बताएंगे, जिनमें आप पुदीने की डंठल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें और स्वादिष्ट बना सकते हैं।

#1 पुदीने की चटनी बनाएं पुदीने की डंठल से आप ताजा और स्वादिष्ट चटनी बना सकते हैं। इसके लिए आपको पुदीने की डंठल, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और नमक को मिलाकर पीसना होगा। इस चटनी का लुत्फ आप समोसे, पकौड़े या किसी भी नाश्ते के साथ उठा सकते हैं। यह चटनी न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी होती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर को ताजगी और ऊर्जा देते हैं।

#2 पुदीने की पेस्ट्री तैयार करें पुदीने की डंठल से आप स्वादिष्ट पेस्ट्री भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको पुदीने की डंठल, आटा, घी और नमक मिलाकर आटा गूंथना होगा। इस आटे से आप समोसा, कचौड़ी या किसी भी प्रकार की पेस्ट्री बना सकते हैं। यह पेस्ट्री खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होगी और इसका रंग भी हरा-भरा होगा, जिससे यह और भी लजीज लगेगी। इसे आप त्योहारों या किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं।

#3 पुदीने का रस निकालें पुदीने की डंठल से भी पुदीने का रस निकाला जा सकता है, जो कई तरह के पेय बनाने के काम आएगा। इसके लिए आपको पुदीने की डंठल को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेना चाहिए, फिर उसे पानी में उबालना चाहिए। जब पानी हरा हो जाए तो उसे छानकर ठंडा कर लें। इस रस को आप नींबू पानी, सोडा या किसी भी प्रकार के पेय में शामिल कर सकते हैं। यह रस आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होगा।

#4 सब्जी में डालें अगर आप कोई सब्जी बना रहे हैं तो उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए उसमें पुदीने की डंठल मिला दें। इससे सब्जी में ताजगी भरा जायका जुड़ जाएगा और उसका पोषण भी बढ़ जाएगा। पुदीने की डंठल डालने से न सिर्फ खाने का रंग हरा-भरा लगता है, बल्कि उसका स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाता है। यह करना खासतौर पर गर्मियों में बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे सब्जी में ताजगी जुड़ जाएगी।