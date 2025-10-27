वेब सीरीज 'एकाकी' का ट्रेलर जारी, आशीष चंचलानी लाए डर और कॉमेडी की डोज

लेखन ज्योति सिंह 04:08 pm Oct 27, 202504:08 pm

क्या है खबर?

कॉमेडियन आशीष चंचलानी की बहुप्रतीक्षित हाॅरर कॉमेडी वेब सीरीज 'एकाकी' का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। यह आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना अभिनीत हालिया रिलीज फिल्म 'थामा' को टक्कर दे सकती है। 'एकाकी' इसलिए बहुत खास है, क्योंकि आशीष ने खुद इसके निर्देशन की कमान संभाली है। इसका निर्माण और लेखन भी उन्होंने खुद किया है। 2 मिनट 41 सेकंड के ट्रेलर में डर और हंसी की भरपूर डोज दी गई है। आइए 'एकाकी' की रिलीज तारीख जानते हैं।