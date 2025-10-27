वेब सीरीज 'एकाकी' का ट्रेलर जारी, आशीष चंचलानी लाए डर और कॉमेडी की डोज
क्या है खबर?
कॉमेडियन आशीष चंचलानी की बहुप्रतीक्षित हाॅरर कॉमेडी वेब सीरीज 'एकाकी' का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। यह आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना अभिनीत हालिया रिलीज फिल्म 'थामा' को टक्कर दे सकती है। 'एकाकी' इसलिए बहुत खास है, क्योंकि आशीष ने खुद इसके निर्देशन की कमान संभाली है। इसका निर्माण और लेखन भी उन्होंने खुद किया है। 2 मिनट 41 सेकंड के ट्रेलर में डर और हंसी की भरपूर डोज दी गई है। आइए 'एकाकी' की रिलीज तारीख जानते हैं।
रिलीज
आशीष की 'एकाकी' इस दिन होगी रिलीज
वेब सीरीज 'एकाकी' के ट्रेलर की शुरुआत आशीष की आवाज से होती है, जो अपने दोस्तों को मामा के एक बंगले के बारे में बताते हैं। जब आशीष और उनके दोस्त उस बंगले में पहुंचते हैं, तो उनके साथ वहां अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। सीरीज में आशीष के अलावा आकाश डोडेजा, हर्ष राणे, रोहित साधवानी, शशांक शेखर, सिद्धांत सरफरे और ग्रिशिम नवानी जैसे कलाकार हैं। यह सीरीज ACV स्टूडियोज के यूट्यूबर चैनल पर 27 नवंबर को रिलीज की जाएगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए ट्रेलर
Here is the official Hindi trailer of EKAKI for you all— Ashish Chanchlani (@ashchanchlani) October 27, 2025
7 friends one life changing mysterious trip🧟
Ekaki an original series streaming from 27th November on youtube for free.#Ekaki #EkakiTrailer #EkakiOnYoutube pic.twitter.com/B1glg3v4C2